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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые автомобили в России за полгода подорожали на 12,5% и это не предел Самым популярным автомобилем в текущем году стала Lada Granta.

Всего в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, за полугодие продано 870 749 новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.Это на 36,9% больше, чем за первое полугодие 2020 года. Почти половину проданных авто составили внедорожники — 399,922 тыс. штук. А электромобилей было реализовано всего 552 экземпляра.Самым популярным автомобилем в текущем году стала Lada Granta, которых за полугодие было куплено 71 208 штук. Самая дешевая версия этой модели выросла в цене на 43 тыс. рублей: до 531,9 тыс. рублей.На втором месте оказалась Lada Vesta, которых было реализовано 57 031 штук. Она подорожала на 12,1%. Больше всего увеличились цены на Lada Vesta в комплектации Classic с двигателем 1,6 л: на 82 тыс. рублей, до 758,9 тыс. рублей.Третье место по популярности заняла Kia Rio, которых было реализовано 44 750. автомобили данной модели подорожали в среднем на 9%. Сейчас Kia Rio в модификации седан в стартовой версии Classic с двигателем 1,4 л стоит 909,9 тыс. рублей.В России начали дорожать БУ автомобилиАналитик компании «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов считает, что к росту цен на автомобили привел как общий рост инфляции, так и подъем цен на металл, и дефицит комплектующих. Он прогнозирует, что дефицит автомобилей в ближайшее время сохранится, что приведет к росту цен на них до конца года на 3–5%.По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в связи со значительным подъемом цен на новые автомобили, растет спрос на автомобили с пробегом, причем некоторые модели стали дороже, чем в момент их первого приобретения.Исполнительный директор агентства Сергей Удалов считает, что новых автомобилей не хватает, поэтому некоторые люди, которые хотели бы купить новые машины, не могут этого сделать. В то же время, по его мнению, рост спроса на машины с пробегом отчасти вызван увеличением стоимости новых автомобилей.Рост продаж легкового транспорта в России пока продолжается. Как сообщили в Комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в июне 2021 года в России было продано 157,808 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.Это на 28,7% больше, чем в июне 2020 года, то есть темпы увеличения продаж замедляются. В комитете прогнозируют, что в 2021 году в стране будет продано 1 756 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 9,8% больше, чем в 2020 году. Это выше, чем в предыдущем прогнозе, равном 2,1%.Однако такой прогноз означает, что в ближайшие месяцы продажи новых автомобилей снизятся. И причиной этого станет не только их дефицит: российские банки стали реже выдавать кредиты на покупку автомобиля, и число одобренных ими заявок упало до минимальной величины с весны 2020 года. Но в комитете рассчитывают, что резкого падения продаж автомобилей удастся избежать.Лидером по объемам продаж в июне по-прежнему была Lada. Автомобилей этой марки было реализовано 40,096 тыс. штук, что превысило продажи за аналогичный период прошлого года на 43%.Чуть больше выросли продажи Hyundai: на 44% — до 19,204 автомобиля. Но больше всего оказались темпы роста продаж Opel: в 9,7 раза — до 256 экземпляров.