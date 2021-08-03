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Новые автомобили в России за полгода подорожали на 12,5% и это не предел

03.08.2021 08:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Новые автомобили в России за полгода подорожали на 12,5% и это не предел
Иллюстративное фото
В первом полугодии 2021 года новые автомобили в России увеличились в цене в среднем на 12,5%, что привело к росту спроса и цен на машины с пробегом, которые также начали дорожать.

Всего в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, за полугодие продано 870 749 новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.

Это на 36,9% больше, чем за первое полугодие 2020 года. Почти половину проданных авто составили внедорожники — 399,922 тыс. штук. А электромобилей было реализовано всего 552 экземпляра.

Самым популярным автомобилем в текущем году стала Lada Granta, которых за полугодие было куплено 71 208 штук. Самая дешевая версия этой модели выросла в цене на 43 тыс. рублей: до 531,9 тыс. рублей.

На втором месте оказалась Lada Vesta, которых было реализовано 57 031 штук. Она подорожала на 12,1%. Больше всего увеличились цены на Lada Vesta в комплектации Classic с двигателем 1,6 л: на 82 тыс. рублей, до 758,9 тыс. рублей.


Третье место по популярности заняла Kia Rio, которых было реализовано 44 750. автомобили данной модели подорожали в среднем на 9%. Сейчас Kia Rio в модификации седан в стартовой версии Classic с двигателем 1,4 л стоит 909,9 тыс. рублей.

В России начали дорожать БУ автомобили

Аналитик компании «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов считает, что к росту цен на автомобили привел как общий рост инфляции, так и подъем цен на металл, и дефицит комплектующих. Он прогнозирует, что дефицит автомобилей в ближайшее время сохранится, что приведет к росту цен на них до конца года на 3–5%.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в связи со значительным подъемом цен на новые автомобили, растет спрос на автомобили с пробегом, причем некоторые модели стали дороже, чем в момент их первого приобретения.

Исполнительный директор агентства Сергей Удалов считает, что новых автомобилей не хватает, поэтому некоторые люди, которые хотели бы купить новые машины, не могут этого сделать. В то же время, по его мнению, рост спроса на машины с пробегом отчасти вызван увеличением стоимости новых автомобилей.

Рост продаж легкового транспорта в России пока продолжается. Как сообщили в Комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в июне 2021 года в России было продано 157,808 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.

Это на 28,7% больше, чем в июне 2020 года, то есть темпы увеличения продаж замедляются. В комитете прогнозируют, что в 2021 году в стране будет продано 1 756 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 9,8% больше, чем в 2020 году. Это выше, чем в предыдущем прогнозе, равном 2,1%.

Однако такой прогноз означает, что в ближайшие месяцы продажи новых автомобилей снизятся. И причиной этого станет не только их дефицит: российские банки стали реже выдавать кредиты на покупку автомобиля, и число одобренных ими заявок упало до минимальной величины с весны 2020 года. Но в комитете рассчитывают, что резкого падения продаж автомобилей удастся избежать.

Лидером по объемам продаж в июне по-прежнему была Lada. Автомобилей этой марки было реализовано 40,096 тыс. штук, что превысило продажи за аналогичный период прошлого года на 43%.

Чуть больше выросли продажи Hyundai: на 44% — до 19,204 автомобиля. Но больше всего оказались темпы роста продаж Opel: в 9,7 раза — до 256 экземпляров.
 
 
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Самым популярным автомобилем в текущем году стала Lada Granta.
 
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