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«Интерфакс» . «Мы решили начать официальное расследование. Нам нужно установить все факты. Нам нужно выслушать всех, кто с этим связан», — сказал он, передает

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МОК начал официальное расследование инцидента с Кристиной Тимановской Международный олимпийский комитет ждет разъяснений от НОК Беларуси сегодня.

затруднился ответить, сколько времени займет расследование и будет ли принято решение еще до окончания Олимпийских игр в Токио. По его словам, МОК ждет разъяснений от НОК Беларуси сегодня.Напомним, спортсменка раскритиковала руководство легкоатлетической сборной на Олимпийских играх, когда узнала, что ее поставили бежать эстафету 4 по 400 метров без ее ведома.1 августапытались отправить из Токио в Беларусь, но спортсменка отказалась уезжать и в аэропорту обратилась к японской полиции. Она сказала, что боится возвращаться на родину. В итоге она получила польскую визу и намерена прямым рейсом вылететь в Варшаву. Ее муж вскоре после случившегося покинул Беларусь и планирует встретиться с Кристиной в Польше.