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Регулярный отказ от завтрака может спровоцировать развитие диабета

03.08.2021 08:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Регулярный отказ от завтрака может спровоцировать развитие диабета
Иллюстративное фото
Для того, чтобы организм человека функционировал в нормальном режиме, необходимо употреблять пищу не менее трёх раз в день. Одним из самых важных приёмов пищи, позволяющий дать энергию человеку в течение всего дня, является утренний приём пищи. Эксперты из Китая предупреждают: отказ от завтрака может обернуться развитием такого опасного заболевания, как сахарный диабет.

Чтобы дать мозгу энергию и обеспечить его работоспособность, нужна глюкоза. Именно во время завтрака организм получает необходимые питательные вещества, обеспечивающие его энергией, повышая умственные и физические способности.

Регулярный отказ от утреннего приёма пищи может привести к увеличению количества перекусов, большего объёма потребляемой пищи в другое время суток, что может спровоцировать увеличение массы тела человека, и, как результат – ожирение.


В организмах людей, после приёма пищи, происходит резкое увеличение инсулина в крови при одновременном снижении способности организма реагировать на гормон, регулирующий уровень сахара в организме.

Об опасной взаимосвязи между пропуском завтрака и развитием сахарного диабета в последующем, сообщили и британские учёные из университетов Оксфорда, Кембриджа, Глазго и Лондонского университета Святого Георгия. Проведённое ими исследование с участием детей подтвердило, что регулярный отказ от завтрака смог спровоцировать значительное увеличение сахара в организме.
 
 
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Чтобы дать мозгу энергию и обеспечить его работоспособность, нужна глюкоза.
 
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