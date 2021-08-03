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Регулярный отказ от завтрака может спровоцировать развитие диабета
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Чтобы дать мозгу энергию и обеспечить его работоспособность, нужна глюкоза. Именно во время завтрака организм получает необходимые питательные вещества, обеспечивающие его энергией, повышая умственные и физические способности.
Регулярный отказ от утреннего приёма пищи может привести к увеличению количества перекусов, большего объёма потребляемой пищи в другое время суток, что может спровоцировать увеличение массы тела человека, и, как результат – ожирение.
В организмах людей, после приёма пищи, происходит резкое увеличение инсулина в крови при одновременном снижении способности организма реагировать на гормон, регулирующий уровень сахара в организме.
Об опасной взаимосвязи между пропуском завтрака и развитием сахарного диабета в последующем, сообщили и британские учёные из университетов Оксфорда, Кембриджа, Глазго и Лондонского университета Святого Георгия. Проведённое ими исследование с участием детей подтвердило, что регулярный отказ от завтрака смог спровоцировать значительное увеличение сахара в организме.
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Чтобы дать мозгу энергию и обеспечить его работоспособность, нужна глюкоза.
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