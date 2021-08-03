Главу Белорусского Дома в Украине нашли повешенным

Источник материала: Салiдарнасць

Виталий Шишов был обнаружен в одном из киевских парков.





Он был найден повешенным. Как сообщает управление Национальной полиции в Киеве, в качестве одной из версий рассматривается убийство, замаскированное под суицид.

Накануне утром белорус вышел на ежедневную пробежку и домой не вернулся . Весь день велись его поиски.