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Главу Белорусского Дома в Украине нашли повешенным
03.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Виталий Шишов был обнаружен в одном из киевских парков.
Он был найден повешенным. Как сообщает управление Национальной полиции в Киеве, в качестве одной из версий рассматривается убийство, замаскированное под суицид.
Накануне утром белорус вышел на ежедневную пробежку
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Виталий Шишов был обнаружен в одном из киевских парков.
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