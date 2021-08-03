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Главу Белорусского Дома в Украине нашли повешенным

03.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Виталий Шишов был обнаружен в одном из киевских парков.

Главу Белорусского Дома в Украине нашли повешенным

Он был найден повешенным. Как сообщает управление Национальной полиции в Киеве, в качестве одной из версий рассматривается убийство, замаскированное под суицид.

Накануне утром белорус вышел на ежедневную пробежку и домой не вернулся. Весь день велись его поиски.

 
 
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Виталий Шишов был обнаружен в одном из киевских парков.
 
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