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Посол Польши в Японии о Тимановской: «Прекрасное чувство для дипломата — попытаться помочь тому, кто остро нуждается в поддержке»
03.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Польский дипломат встретился с белорусской спортсменкой.
Посол Польши в Японии Павел Милевски в среду утром в Токио встретился с
— Хорошо поговорили с Кристиной Тимановской сегодня утром в моем офисе. У нее все хорошо, и она благодарит нас всех за то, что протянули руку помощи. Прекрасное чувство для дипломата — попытаться помочь тому, кто остро нуждается в поддержке, —
Тем временем МОК объявил о начале официального расследования по делу Тимановской.
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Посол Польши в Японии о Тимановской: «Прекрасное чувство для дипломата — попытаться помочь тому, кто остро нуждается в поддержке»
Польский дипломат встретился с белорусской спортсменкой.
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