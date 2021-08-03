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Посол Польши в Японии о Тимановской: «Прекрасное чувство для дипломата — попытаться помочь тому, кто остро нуждается в поддержке»

03.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Польский дипломат встретился с белорусской спортсменкой.

Посол Польши в Японии Павел Милевски в среду утром в Токио встретился с опальной легкоатлеткой.

— Хорошо поговорили с Кристиной Тимановской сегодня утром в моем офисе. У нее все хорошо, и она благодарит нас всех за то, что протянули руку помощи. Прекрасное чувство для дипломата — попытаться помочь тому, кто остро нуждается в поддержке, — написал посол в Twitter, сопроводив твит фотофактом.

Посол Польши в Японии о Тимановской: «Прекрасное чувство для дипломата — попытаться помочь тому, кто остро нуждается в поддержке»

Тем временем МОК объявил о начале официального расследования по делу Тимановской.

 
 
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