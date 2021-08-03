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Фотожабы: «Золотая медаль по международным скандалам»
03.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси и мире.
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Политолог о ситуации с нелегальными мигрантами, количество которых может увеличиться в связи с тем, что в Минск начнут летать самолеты еще из трех городов Ирака
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«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси и мире.
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