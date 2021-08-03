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«Урожайность большая, погода хорошая». Как белорусские военные помогают в уборочной?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси активно продолжается уборочная страда. Аграрии работают, не сбавляя темпов. От уборки урожая в стороне не остаются и военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На жатву в Витебскую область приехали лучшие армейские водители со всей страны. В их распоряжении 16 военных грузовых автомобилей. Военнослужащие вывозят зерно с полей четырех сельхозорганизаций Сенненского района, а это сотни тонн за день. Их главная задача – доставить урожай к месту складирования и хранения.
Михаил Давидович, командир отделения:
Никита Шпилевский, механик взвода материально-технического обеспечения:
Оказывать помощь во время уборочной военнослужащие будут еще два месяца. Дальше они вновь вернутся к занятиям по боевой подготовке.
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Новости Беларуси. В Беларуси активно продолжается уборочная страда. Аграрии работают, не сбавляя темпов. От уборки урожая в стороне не остаются и военные, сообщили...
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