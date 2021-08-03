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«Урожайность большая, погода хорошая». Как белорусские военные помогают в уборочной?

03.08.2021 09:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси активно продолжается уборочная страда. Аграрии работают, не сбавляя темпов. От уборки урожая в стороне не остаются и военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Урожайность большая, погода хорошая». Как белорусские военные помогают в уборочной?

На жатву в Витебскую область приехали лучшие армейские водители со всей страны. В их распоряжении 16 военных грузовых автомобилей. Военнослужащие вывозят зерно с полей четырех сельхозорганизаций Сенненского района, а это сотни тонн за день. Их главная задача – доставить урожай к месту складирования и хранения.

«Урожайность большая, погода хорошая». Как белорусские военные помогают в уборочной?

Михаил Давидович, командир отделения:
Урожайность большая, погода хорошая. В зависимости от дальности поля, если сейчас уборка идет ближе к зернотоку, то убираем, стараемся больше рейсов делать. Рейсов семь сейчас получается. Грубо говоря, один рейс – 20 километров, а в прошлом году – дальнее поле, то там уже 60 километров. Рейсов уже меньше будет.

«Урожайность большая, погода хорошая». Как белорусские военные помогают в уборочной?

Никита Шпилевский, механик взвода материально-технического обеспечения:
Всего у нас 16 единиц техники, 9 из которых – это МАЗы, перевозящие непосредственно зерно. Каждый день перед выездом мы проводим осмотр техники, чтобы не было каких-то видимых дефектов.

Оказывать помощь во время уборочной военнослужащие будут еще два месяца. Дальше они вновь вернутся к занятиям по боевой подготовке.

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси активно продолжается уборочная страда. Аграрии работают, не сбавляя темпов. От уборки урожая в стороне не остаются и военные, сообщили...
 
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