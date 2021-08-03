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Литовских пограничников обязали возвращать нелегалов в Беларусь

03.08.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В процессе охраны госграницы и для ее защиты от нелегальных мигрантов пограничников обязали направлять просителей убежища к ближайшему международному контрольно-пропускному пункту или в диппредставительство.

Как заявил глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас, пограничники должны охранять госграницу, а не выполнять функции администраторов гостиниц.

"Мы из года в год говорим о гибридных угрозах, гибридной агрессии, но когда мы напрямую сталкиваемся с этой угрозой, мы по-прежнему руководствуемся уже неактуальными инструкциями и устаревшим мышлением. Режим Лукашенко сегодня сообщил, что открываются дополнительные авиарейсы в три иракских города. Нелегальные мигранты сознательно сотрудничают с белорусским режимом и нагло, цинично и безнаказанно нарушают законы Литвы», - цитирует Кащюнаса портал Delfi.

«Миграция может быть только легальной. Нелегальная миграция как часть гибридной атаки только компрометирует институт обоснованного политического убежища. Поэтому я приветствую решимость власти в принятие жестких мер для остановки гибридной атаки Беларуси против нашей страны. Согласно резолюции, принятой на внеочередной парламентской сессии в середине июля, в которой мы предложили исполнительной власти предпринять "все меры для урегулирования гибридной угрозы, сегодня структуры внутренних дел обязали применять против нелегальных мигрантов специфические меры и немедленно возвращать их на территорию Беларуси. Я последовательно выступаю за использование таких мер, поскольку этого требует нынешняя ситуация», - заявил литовский политик.

 
 
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В процессе охраны госграницы и для ее защиты от нелегальных мигрантов пограничников обязали направлять просителей убежища к ближайшему международному...
 
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