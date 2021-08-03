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Могилев может получить статус города воинской славы Союзного государства

03.08.2021 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посол России Евгений Лукьянов сообщил о возможном признании Могилева городом воинской славы Союзного государства.

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Об этом он сообщил во время встречи с председателем Могилевского облисполкома Леонидом Зайцем, передает Sputnik.

«Это очень важный вопрос, и мы займемся этим в приоритетном порядке. Это город воинской славы Союзного государства – это прецедент. Вот над этим надо работать», – отметил Лукьянов.

По его словам, он воспринимает эту идею с воодушевлением и переделать некоторые положения статута города воинской славы Российской Федерации не составит особого труда.

«Но это будет беспрецедентно, если Могилев станет первым городом воинской славы Союзного государства. Это было бы очень здорово», – подчеркнул глава дипмиссии.

Ранее данная инициатива была уже поддержана в ходе регионального форума спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Однако, напомним, что могилевчане хотели присвоения городу звания Города-героя. В Советском Союзе этого сделано не было.
 
Теги: Могилев
 
 
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Посол России Евгений Лукьянов сообщил о возможном признании Могилева городом воинской славы Союзного государства.
 
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