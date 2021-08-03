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Всемирный банк решил выделить "образовательный" кредит Беларуси

03.08.2021 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всемирный банк продолжает сотрудничать с белорусскими властями. Так, вовсю идёт реализация проекта "Модернизация системы образования Республики Беларусь", в рамках которого ВБ выделяет стране 100 миллионов евро.


Всемирный банк обещает, что деньги будут тратить прозрачно / Unsplash

На фоне политического кризиса и санкций против Беларуси многие международные институты решили свернуть сотрудничество с властями, пишет Еврорадио. Однако не все.

В начале июля немецкий юрист Маттиас Бикхольц, а также профессор Института Европейского университета (EUI) Александр Эткинд и профессор Амстердамского университета Эллен Руттен направили в белорусский офис Всемирного банка письмо с вопросами о финансировании проекта в Беларуси.

"В августе 2020 года в Беларуси начались массовые политические протесты, в которых студенты белорусских вузов сыграли ведущую роль. Когда эти протесты были жестоко подавлены белорусскими властями, Министерство образования не сделало ничего, чтобы помочь студентам и учёным, которые были задержаны и подвергнуты пыткам со стороны милиции и других ведомств", — говорилось в письме.

Отмечали они и то, что глава Минобра Игорь Карпенко, как и экс-министр Александр Радьков, находились под санкциями. Упоминается и ситуация с захватом самолёта Ryanair, после чего профессора и юрист задаются вопросом: они были уверены, что реализация проекта приостановлена, но белорусские СМИ о нём продолжают писать.

И действительно, в Беларуси про проект не забыли. Например, недавно БНТУ отчитывалось о стадии реализации, упоминали кредит и в региональных вузах.

Во Всемирном банке подтвердили: соглашение действительно реализуется.

"Кредитное соглашение BHEMP было подписано 23 июня 2020 года. Таким образом, все решения Всемирного банка, связанные с проектом, строго регулируются соответствующим юридическим соглашением и применимыми политиками", — ответил заявителям глава представительства ВБ в Беларуси Геворг Саркисян.

Дальше Саркисян перечисляет "механизмы прозрачности" в рамках реализации соглашения: речь о том, что закупки проекта публикуются и, проще говоря, власти отчитываются за каждую потраченную копейку. 

Также он упоминает, что последний раз Всемирный банк взаимодействовал с белорусскими НГО по теме в феврале. Так что проект продолжает реализовываться.
 
 
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Всемирный банк продолжает сотрудничать с белорусскими властями. Так, вовсю идёт реализация проекта "Модернизация системы образования Республики Беларусь", в...
 
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