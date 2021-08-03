|
В преддверии годовщины выборов милиция вновь активизировалась
Источник материала: Партизан
Накануне годовщины избирательных событий, милиция в Гомеле обзванивает и разыскивает граждан, прошедших через административное преследование в 2020 году, связанное с мирными протестами.
Как
Также действует милиция в Жлобине и Светлогорске. Один из жителей Светлогорска сообщает: "По Светлогорску ходят милиционеры, ко всем. И проводят профилактические беседы. И предлагают подписать бумагу об ответственности. Сегодня приходили как минимум к четверым".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне годовщины избирательных событий, милиция в Гомеле обзванивает и разыскивает граждан, прошедших через административное преследование в 2020 году,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)