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В преддверии годовщины выборов милиция вновь активизировалась

03.08.2021 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Накануне годовщины избирательных событий, милиция в Гомеле обзванивает и разыскивает граждан, прошедших через административное преследование в 2020 году, связанное с мирными протестами.

Как сообщают правозащитники, сначала милиционеры звонят людям, чтобы узнать адрес их пребывания, затем приходят и проводят беседу либо требуют подписать бумагу с обязательством неучастия в предполагаемых протестах. Иногда, действия фиксируются на видео для отчета перед милицейским начальством. Гомельскому новостному ресурсу известно о нескольких подобных случаях.

Также действует милиция в Жлобине и Светлогорске. Один из жителей Светлогорска сообщает: "По Светлогорску ходят милиционеры, ко всем. И проводят профилактические беседы. И предлагают подписать бумагу об ответственности. Сегодня приходили как минимум к четверым".
 
Теги: Гомель
 
 
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Накануне годовщины избирательных событий, милиция в Гомеле обзванивает и разыскивает граждан, прошедших через административное преследование в 2020 году,...
 
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