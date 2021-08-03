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Милиция задержала подозреваемых во взрыве на пустыре в Минске, где пострадал 19-летний парень
Источник материала: Партизан
Инцидент произошел 9 июня на пустыре в Заводском районе.
Место происшествия. Фото: СК
В результате взрыва пострадали 19-летний молодой человек и 17-летняя девушка. Парень получил серьезные травмы, ему сделали несколько операций по восстановлению поврежденных конечностей и выписали из больницы. Девушка не сильно пострадала во время происшествия,
В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили листы с конспектами, в которые было завернуто самодельное взрывное устройство. Изучив опорные конспекты, сотрудники милиции сузили круг подозреваемых и вышли на след причастных к взрыву. Правоохранителям удалось установить учебное заведение, курс и даже конкретную учебную группу. Милиция задержала трех подозреваемых, ими оказались молодые люди в возрасте 18 и 20 лет. Все они студенты различных высших учебных заведений страны.
Правоохранителями установлена причастность подозреваемых к изготовлению взрывных устройств различной мощности и осуществлению на территории города Минска и Минского района взрывов.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 («Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ») Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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Инцидент произошел 9 июня на пустыре в Заводском районе.
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