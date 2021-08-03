Госсекретарь США о ситуации с Тимановской: «Такие действия подрывают олимпийский дух и являются посягательством на базовые права»

«Режим Лукашенко стремился совершить еще один акт трансграничных репрессий: попытаться заставить участницу Олимпиады Кристину Тимановскую уехать просто за то, что она осуществляла право на свободу слова.





сособщает Трибуна. Такие действия подрывают олимпийский дух, являются посягательством на базовые права и недопустимы», – написал Блинкен в твиттере,Трибуна.





Ранее спортсменка сообщила, что столкнулась с угрозами из-за критики в адрес руководства сборной Беларуси на Олимпиаде в Токио. Тимановская также заявила, что ее против воли пытались вывезти в Беларусь, и она опасается за свою безопасность, поэтому намерена просить о политическом убежище в одной из европейских стран.