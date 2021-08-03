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Тренер Константин Яковлев уехал из Беларуси
Источник материала: Партизан
Тренер «Витязя» по гандболу, активист независимого объединения спортсменов Константин Яковлев покинул Беларусь и уехал в Украину.
В июне он отбыл 15-дневный арест. Более того, он был задержан 16 июня, когда вместе с другими спортсменами возвращался в Минск из Барановичей,
До этого Яковлев принимал участие в мирных маршах протеста, а также комментировал события, произошедшие в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года
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Тренер «Витязя» по гандболу, активист независимого объединения спортсменов Константин Яковлев покинул Беларусь и уехал в Украину.
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