Хватит ли страховки от несчастных случаев, чтобы поправить здоровье

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер. Источник pixabay.com

От чего можно застраховаться?

Список ситуаций, от которых можно защититься по программе «Жизнь в большом городе», довольно широкий. Выплаты можно получить в случае:

нового заболевания. В данном случае новым считается болезнь, которая не была зафиксирована у клиента до оформления страховки. Сюда же относятся инфекционные заболевания, в том числе COVID-19;

травм в быту и при занятиях спортом (речь не идет о травмах на производстве);

случайного острого отравления. Это значит, что расстройство от переедания или похмелье, поводом для выплаты не станут, а вот отравление продуктами или токсичным веществами – вполне;

обморожения;

ожогов: термических, электротоком или кислотой;

ударов молнией и электрическим током;

укусов животных, птиц, рыб, насекомых и других представителей животного мира;

анафилактического шока – тяжелого развития аллергического заболевания;

асфиксии – нарушения нормального дыхания при удушении, утоплении;

смерти или инвалидности по перечисленным выше причинам.

Как работает страховка?

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Застраховаться можно в офисе компании imkliva insurance или онлайн. Несмотря на то, что названии продукта упоминается «город», страхование доступно на всей территории Беларуси. Можно оформить страховку для взрослого (от 17 до 75 лет) и для ребенка (до 16 лет). В случае страхования ребенка страхователем будет родитель, остальные условия не меняются. Предварительное обследование клиента, проверка или какая-то оценка его образа жизни не требуется. Из документов достаточно паспорта.

Платить взнос можно сразу и полностью, либо частями, например, раз в квартал. Страховка начинает действовать после оплаты клиентом страхового взноса. Если оплата происходит в несколько этапов, то после внесения первой части.

Клиент сам выбирает сумму страховки, срок и порядок уплаты страхового взноса. Прочие условия страхования определены заранее. Каких-то особых ограничений не предусмотрено. Занятие спортом не являются рискованным поведением, не увеличивают взнос и не уменьшают сумму страховых выплат. В том числе не будет повышающих коэффициентов и для детей.

Величина страхового взноса зависит от выбранной страховой суммы (той суммы, которая положена при наступлении страхового случая).

Упал, поскользнулся, гипс... Что делать?

При наступлении страхового случая клиент совершает несколько простых действий:

сначала фиксирует событие у специалистов. Документальным подтверждением становится справка из медицинского учреждения, выписки из медкарты и так далее;

затем обращается в компанию imkliva insurance с заявлением о выплате. Форму заявления можно скачать на сайте;

после рассмотрения заявления и документов страховая компания выплачивает клиенту или его близким положенную сумму.

К заявлению прилагается копия паспорта и страховой договор. Если договор утерян, то компания вышлет клиенту копию.

Как будут считать, сколько платить?

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Заранее известна только максимально возможная сумма. Но конкретная выплата зависит от ситуации.

Общие правила такие:

за каждый день на больничном по впервые обнаруженному заболеванию – 0,2% от страховой суммы, но не больше 30% . Максимальную сумму выплатят после 5 месяцев нетрудоспособности.

. Максимальную сумму выплатят после 5 месяцев нетрудоспособности. за каждый день на больничном из-за травмы, отравления и пр. – 0,3% и тоже не более 30% (за 100 дней на больничном). Сюда относятся: и удары током, и укусы животных и все прочее из перечисленного выше списка, что не попадает в разряд болезней.

Ограничение в 30% действует для каждого страхового случая в отдельности.

инвалидность по причинам из списка страховых случаев дает право на 80% от максимальной суммы .

. при смерти застрахованного лица его близкие получат 100%, т.е. всю страховую сумму.

Какое-то особое разбирательство для получения страховки не требуется, если все правильно оформлено и подтверждено документально.

Сколько стоит страховка?

Самый простой вариант, который автоматически выдает нам калькулятора компании – срок страхования 1 год и сумма в 1 000 руб. Платеж – 8,90 руб. Это значит, что страховка на год обойдется нам в 0,89% от максимальной выплаты. Если такую же страховку оформить ребенку, страховой взнос составит уже 17,80 руб.

Фото: Myfin.by

Но мы же помним, что при таком раскладе при заболевании или травме мы получим в общей сложности не больше 30% от страховой суммы, а потому на всякий случай увеличим ее до 3000 рублей. Теперь платеж 26,70 руб. Если покупать страховку для ребенка заплатить нужно будет, как и в первом случае, в два раза больше – 53,40 руб.

Если представить, что обладатель такой страховки провел на больничном стандартные 2 недели, то при такой страховой сумме по болезни он получит дополнительно 84 рубля, при травме уже 126. При новом больничном будет новая выплата.

При этом максимальная сумма выплат в таком случае составит до 900 руб. Эти деньги можно потратить на платное лечение, реабилитацию или как-то компенсировать то, что вы не работали и никаких выплат кроме больничного не получали.



Фото: Myfin.by

Максимально возможная сумма страхования по программе «Жизнь в большом городе» 20 тыс. руб. Взнос для такой суммы – 178 руб., если разбить по кварталам – по 44,50 руб. раз в три месяца. Взнос для детской страховки снова больше в 2 раза (356 руб.)



Об издержках и выгоде

Выгоду страхования жизни и здоровья лучше считать не арифметически, а исходя из ценности денег в разных жизненных ситуациях. В примерах выше мы приводили варианты с разными платежами. Как видим, речь не идет о слишком критических суммах для работающего человека. Однако платежи по страховкам с максимальной страховой суммой сразу становятся более чувствительными для бюджета. Но при этом стоит понимать, что выплаты, которые человек получит в случае болезни, это дополнительные деньги к тому, что государство выплатит по листку временной нетрудоспособности.