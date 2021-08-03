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3 августа олимпийский чемпион Иван Литвинович возвращается в Беларусь

03.08.2021 09:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 августа на родину возвращается спортсмен Иван Литвинович. Борт из Токио приземлится этим утром в Национальном аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20-летний молодой атлет из Вилейки стал чемпионом в прыжках на батуте и завоевал на Олимпиаде первое золото Беларуси. Победителя с нетерпением ждут болельщики, журналисты, близкие родственники, друзья и наша съемочная группа.

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В зал Литвинович впервые попал в два месяца. Побывали там, где родилась новая звезда отечественного спорта

 
 
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Новости Беларуси. 3 августа на родину возвращается спортсмен Иван Литвинович. Борт из Токио приземлится этим утром в Национальном аэропорту, сообщили в программе...
 
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