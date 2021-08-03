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Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов найден повешенным

03.08.2021 09:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов найден повешенным
Фото из социальных сетей
В парке Киева нашли повешенным главу « белорусского дома в Украине» Виталия Шишова.

Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированное под суицид.

Полиция Киева обращается ко всем, кто знал Виталия Шишова с просьбой предоставить информацию о последние недели его жизни, его психоэмоциональное состояние, возможные угрозы и тому подобное.

Шишов пропал вчера, 1 августа, во время утренней пробежки.
 
 
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Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия.
 
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