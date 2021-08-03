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Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов найден повешенным
Источник материала: UDF
Фото из социальных сетей
Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия.
Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированное под суицид.
Полиция Киева обращается ко всем, кто знал Виталия Шишова с просьбой предоставить информацию о последние недели его жизни, его психоэмоциональное состояние, возможные угрозы и тому подобное.
Шишов пропал вчера, 1 августа, во время утренней пробежки.
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Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия.
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