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Олимпиада в Токио: белорусы снова остались без медалей

03.08.2021 09:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Олимпиада в Токио: белорусы снова остались без медалей
Иллюстративное фото
Очередной соревновательный день на Олимпийских играх в Токио не принес белорусским спортсменам медалей.

Так, байдарочник Олег Юреня в одиночном заезде на 1000 метров в финале «Б» показал 4 результат, по итогам Олимпиады у него 12 место.

«Окончательным местом, конечно, не впечатлен. Однако доволен своим прохождением дистанции, исходя из кондиций и погодных условий здесь в Токио. На Олимпиаде у меня еще есть выступление в байдарке-двойке, будем стараться улучшить результат», - сказал Юреня.


Белоруски Ольга Худенко и Марина Литвинчук в финале на 500 метров в байдарке-двойке заняли шестое место. Победа досталась новозеландкам Лизе Каррингтон и Кейтлин Регал, которые держали лидерство с самого старта.

«Белорусские гребцы выступили в двух финалах, остались без наград, но посыпать голову пеплом не стоит», - так прокомментировал результаты тренер команды по гребле Владимир Шантарович, отметив, что его подопечные еще не завершили выступления в Токио.



Не самыми радостными остаются результаты выступлений белорусских спортсменов в других видах спорта.

Так, борец греко-римского стиля Кирилл Маскевич уступил в поединке 1/8 финала олимпийского турнира. Его соперником был египтянин Мохаммед Метвалли. Результат - 9:1 в пользу представителя африканского континента. Однако у белоруса остаются шансы на бронзовую медаль, если его обидчик выйдет в финал.

Копьеметательница Татьяна Холодович в квалификации в первой попытке показала результат 60 м 78 см, но следующие два ее выхода были не столь удачными. Холодович так и не смогла выйти в финал.
 
 
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Не вышла в финал копьеметательница Татьяна Холодович, не показали победных результатов и байдарочники.
 
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