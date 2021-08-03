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«Окончательным местом, конечно, не впечатлен. Однако доволен своим прохождением дистанции, исходя из кондиций и погодных условий здесь в Токио. На Олимпиаде у меня еще есть выступление в байдарке-двойке, будем стараться улучшить результат», - сказал Юреня.

«Белорусские гребцы выступили в двух финалах, остались без наград, но посыпать голову пеплом не стоит», - так прокомментировал результаты тренер команды по гребле Владимир Шантарович, отметив, что его подопечные еще не завершили выступления в Токио.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Олимпиада в Токио: белорусы снова остались без медалей Не вышла в финал копьеметательница Татьяна Холодович, не показали победных результатов и байдарочники.

Так, байдарочникв одиночном заезде на 1000 метров в финале «Б» показал 4 результат, по итогам Олимпиады у него 12 место.Белорускив финале на 500 метров в байдарке-двойке заняли шестое место. Победа досталась новозеландкам, которые держали лидерство с самого старта.Не самыми радостными остаются результаты выступлений белорусских спортсменов в других видах спорта.Так, борец греко-римского стиляуступил в поединке 1/8 финала олимпийского турнира. Его соперником был египтянин. Результат - 9:1 в пользу представителя африканского континента. Однако у белоруса остаются шансы на бронзовую медаль, если его обидчик выйдет в финал.Копьеметательницав квалификации в первой попытке показала результат 60 м 78 см, но следующие два ее выхода были не столь удачными. Холодович так и не смогла выйти в финал.