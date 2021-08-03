Министр МВД Литвы: «Людей, которые намеренно незаконно пересекают границу в запрещенных местах, должны расценивать как преступников»

Источник материала: Салiдарнасць

Литва намерена возвращать нелегалов на территорию Беларуси.





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Сотрудники Службы охраны госграницы Литвы могут принимать тактические меры и должны защищать госграницу всеми законными способами от любого незаконного пересечения, как инструмента гибридной атаки, которую сейчас проводят против Литвы, заявила руководитель операций государственной чрезвычайной ситуации Агне Билотайте.

— Людей, которые намеренно незаконно пересекают границу в запрещенных местах, должны расценивать как преступников, которые намерены совершить противозаконное действие — незаконно перейти границу, — передает слова министра МВД Delfi.

Решение о радикальных мерах было принято вследствие того, что масштабы гибридной агрессии со стороны Беларуси растут и с момента объявления чрезвычайной ситуации поток нелегалов вырос в разы.

Литовских пограничников обязали направлять просителей убежища к ближайшему международному контрольно-пропускному пункту или в диппредставительство.

— Режим Лукашенко сегодня сообщил, что открываются дополнительные авиарейсы в три иракских города. Нелегальные мигранты сознательно сотрудничают с белорусским режимом и нагло, цинично и безнаказанно нарушают законы Литвы. Миграция может быть только легальной. Нелегальная миграция как часть гибридной атаки только компрометирует институт обоснованного политического убежища. Поэтому я приветствую решимость власти в принятие жестких мер для остановки гибридной атаки Беларуси против нашей страны, — отметил председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

Он напомнил, что в середине июля была принята резолюция, согласно которой литовским властям предложили предпринять все меры для урегулирования гибридной угрозы, и подчеркнул, что возврат мигрантов в Беларусь — лучшая из этих мер.

— Сегодня структуры внутренних дел обязали применять против нелегальных мигрантов специфические меры и немедленно возвращать их на территорию Беларуси. Я последовательно выступаю за использование таких мер, поскольку этого требует нынешняя ситуация, — отметил политик.

Литовское издание уточняет, что иностранцев приглашают в Беларусь как на безопасную территорию, где нет никаких военных конфликтов. Это значит, что приехавшие туда в туристических целях иностранцы, получив услуги, ради которых приехали, должны уехать также легально, как и приехали. Однако Беларусь использует приезжих для организации гибридной агрессии в отношении Литвы.

И отмечает, что Беларусь, приняв решение ввести безвиз для граждан разных стран мира, в одностороннем порядке не выполняет закон об охране границы, а ее пограничники участвуют в организации нелегального перехода границы Литвы.

С начала кризиса мигрантов Литва усилила контроль на границе, пограничникам в этом помогают представители других служб, сотрудники Frontex, эстонской пограничной службы. Литва устанавливает на границе с Беларусью защитный барьер из спиральной колючей проволоки.

По данным Delfi, в этом году границу Беларуси и Литвы уже незаконно пересекли 3832 мигранта.