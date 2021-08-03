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Олимпиада в Токио: белорусский байдарочник Олег Юреня в финале В на дистанции 1000 м занял 4-е место

03.08.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Олимпиада в Токио: белорусский байдарочник Олег Юреня в финале В на дистанции 1000 м занял 4-е место

Олег Юреня, белорусский байдарочник, в финале В на дистанции 1000 м занял 4-е место, передает БЕЛТА.

3 мин. 27,190 сек. – его итоговое время.

Итальянец Самуэле Бурго выиграл данный заезд (3 мин. 26,169 сек), в котором разыгрывались 9-16 места.

Фото Андрея Покумейко / БЕЛТА

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Олег Юреня, белорусский байдарочник, в финале В на дистанции 1000 м занял 4-е место, передает БЕЛТА. 3 мин. 27,190 сек. – его итоговое время. Итальянец Самуэле Бурго...
 
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