|
Олимпиада в Токио: белорусский байдарочник Олег Юреня в финале В на дистанции 1000 м занял 4-е место
Источник материала: ОНТ
Олег Юреня, белорусский байдарочник, в финале В на дистанции 1000 м занял 4-е место,
3 мин. 27,190 сек. – его итоговое время.
Итальянец Самуэле Бурго выиграл данный заезд (3 мин. 26,169 сек), в котором разыгрывались 9-16 места.
Фото Андрея Покумейко / БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олимпиада в Токио: белорусский байдарочник Олег Юреня в финале В на дистанции 1000 м занял 4-е место
Олег Юреня, белорусский байдарочник, в финале В на дистанции 1000 м занял 4-е место, передает БЕЛТА. 3 мин. 27,190 сек. – его итоговое время. Итальянец Самуэле Бурго...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)