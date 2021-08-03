Дарье Домрачевой исполнилось 35 лет

Источник материала: ОНТ

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева отмечает 35-й день рождения.

Биатлоном Дарья занимается с 13 лет. Сначала она выступала за Россию, и в 2004 году руководство российского Союза биатлонистов назвало юную спортсменку бесперспективной. Тогда Домрачева переехала в Беларусь. Первым ее успехом был юниорский чемпионат планеты в 2005 года. Там Дарья стала чемпионкой в спринте и в гонке преследования.

Всемирную славу и любовь белорусов спортсменка завоевала на сочинской Олимпиаде в 2014 году. Тогда она завоевала три золотые медали (преследование, индивидуальная гонка, масс-старт). Четвертую золотую медаль биатлонистка выиграла на Играх в Пхенчхане в 2018 году.

За выдающиеся достижения в спорте Дарья была удостоена звания «Герой Беларуси».

25 июня 2018 года Домрачева заявила о завершении спортивной карьеры. Сейчас она замужем за норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьерндаленом. В 2016-м у пары родилась дочь Ксения.

С юбилеем спортсменку поздравил президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко.

Фото: @olganazarova_photo

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