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Дарье Домрачевой исполнилось 35 лет

03.08.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дарье Домрачевой исполнилось 35 лет

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева отмечает 35-й день рождения.

Биатлоном Дарья занимается с 13 лет. Сначала она выступала за Россию, и в 2004 году руководство российского Союза биатлонистов назвало юную спортсменку бесперспективной. Тогда Домрачева переехала в Беларусь. Первым ее успехом был юниорский чемпионат планеты в 2005 года. Там Дарья стала чемпионкой в спринте и в гонке преследования. 

Всемирную славу и любовь белорусов спортсменка завоевала на сочинской Олимпиаде в 2014 году. Тогда она завоевала три золотые медали (преследование, индивидуальная гонка, масс-старт). Четвертую золотую медаль биатлонистка выиграла на Играх в Пхенчхане в 2018 году.

За выдающиеся достижения в спорте Дарья была удостоена звания «Герой Беларуси». 

25 июня 2018 года Домрачева заявила о завершении спортивной карьеры. Сейчас она замужем за норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьерндаленом. В 2016-м у пары родилась дочь Ксения. 

С юбилеем спортсменку поздравил президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко. 

Фото: @olganazarova_photo 

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Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева отмечает 35-й день рождения. Биатлоном Дарья занимается с 13 лет. Сначала она выступала за Россию, и в 2004 году...
 
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