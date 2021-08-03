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Храм старообрядческой общины христиан примет прихожан в следующем году

03.08.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уникальное событие в жизни Белорусской Православной Церкви! Впервые в Минске возведут старообрядческий храм общины единоверцев.

Накануне митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси освятил место закладки церкви в честь святого пророка Ильи. И, как говорят священнослужители, с Божьей помощью новый храм примет прихожан уже в следующем году.

Игорь Коростелев, настоятель прихода храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»: «Здесь службы будут по старому обряду. Мы четко говорим всем людям, если здесь старообрядцы, то все будет совершено без отступления от старого обряда. Без поповского. Но в определенные дни, вот, например, игумен Петр сейчас приехал к нам, он исповедует их по тому чину, которого без поповцев нету. И причащает их, и проводит все таинства. Но это, если кто-то захочет».

Старообрядцы появились в Беларуси в XVII веке, спасаясь от гонений после раскола в православии. Здесь их приняли, и сегодня в нашей стране мирно сосуществуют самые разные религиозные конфессии.

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Теги: Минск
 
 
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Уникальное событие в жизни Белорусской Православной Церкви! Впервые в Минске возведут старообрядческий храм общины единоверцев. Накануне митрополит Минский и...
 
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