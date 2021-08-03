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Храм старообрядческой общины христиан примет прихожан в следующем году
Источник материала: ОНТ
Уникальное событие в жизни Белорусской Православной Церкви! Впервые в Минске возведут старообрядческий храм общины единоверцев.
Накануне митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси освятил место закладки церкви в честь святого пророка Ильи. И, как говорят священнослужители, с Божьей помощью новый храм примет прихожан уже в следующем году.
Старообрядцы появились в Беларуси в XVII веке, спасаясь от гонений после раскола в православии. Здесь их приняли, и сегодня в нашей стране мирно сосуществуют самые разные религиозные конфессии.
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Уникальное событие в жизни Белорусской Православной Церкви! Впервые в Минске возведут старообрядческий храм общины единоверцев. Накануне митрополит Минский и...
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