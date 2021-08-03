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Грузовик двигался задним ходом во дворе дома в Минске и насмерть сбил парня

03.08.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Грузовик двигался задним ходом во дворе дома в Минске и насмерть сбил парня

В Минске во дворе дома парень попал под колеса грузовика, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 04:50, по предварительной информации, 45-летний водитель за рулем грузового автомобиля «МАЗ» ехал задним ходом во дворе дома №36 по ул. Интернациональной и сбил мужчину 1999 года рождения, который скончался на месте происшествия от полученных травм.

Сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома работают на месте происшествия. Уточняются все обстоятельства ДТП.

«Согласно ПДД, движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, если эти действия не создадут препятствия для других участников дорожного движения и будет обеспечена безопасность дорожного движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц, которые сигнализировали бы о складывающейся ситуации позади транспортного средства», – говорится в сообщении.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

 

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Теги: Минск
 
 
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В Минске во дворе дома парень попал под колеса грузовика, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Сегодня около 04:50, по предварительной информации,...
 
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