|
И физики, и электронщики, и программисты: на факультете радиофизики в БГУ есть уникальная специальность
Источник материала: ОНТ
Многие мальчишки в детстве мечтали стать летчиками или космонавтами. У немногих, но мечта сбылась. Только вспомните Юрия Гагарина, Петра Климука и Олега Новицкого. Однако другие решили все же посвятить свою жизнь науке. Ведь наша вселенная до сих пор не изучена. Поэтому тайны и загадки космоса всегда привлекали. Мы продолжаем совместный проект с БГУ к 100-летию ВУЗа. Об уникальной специальности факультета радиофизики и компьютерных технологий расскажет наша коллега Юлия Новикова.
Организованные, обладают хорошей памятью и развитым логическим мышлением. Именно такие студенты специальности «Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии». Будущие специалисты исследуют радиофизические процессы и явления! А также применяют на практике информационные системы и технологии. Василина Баранова выбрала эту специальность не случайно. Ее всегда привлекали точные науки. Поэтому она поступила на факультет радиофизики и компьютерных технологий, а после решила продолжить научную деятельность.
Студенты умеют находить объяснения простым и сложным явлениям. Основы телеуправления и навигации. А также спутниковые навигационные и геоинформационные системы. Дисциплины, которые изучают будущие специалисты, разнообразные. Поэтому студенты получают теоретические знания и практические навыки по всем направлениям.
Первые пары по специальности «Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии» прошли в 2010 году. И до сих пор потребность на рынке труда в специалистах этого направления только растет. Обучение студенты проходят в мультимедийных классах. Помимо основных дисциплин, будущие специалисты получают подготовку по программированию на языках С++, MatLab, Java и Python. Практические навыки отрабатываются на современном оборудовании в научно-исследовательских лабораториях.
Стоит отметить, что помимо научных открытий, студенты и преподаватели вносят свой вклад в развитие космических технологий. Так, 29 октября 2018 состоялся запуск первого белорусского университетского наноспутника BSUSat-1. Сейчас это летающая учебно-научная лаборатория для студентов факультета радиофизики и компьютерных технологий. А уже в этом году, к 100-летию ВУЗа, планируется запуск второго научно-образовательного наноспутника.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И физики, и электронщики, и программисты: на факультете радиофизики в БГУ есть уникальная специальность
Многие мальчишки в детстве мечтали стать летчиками или космонавтами. У немногих, но мечта сбылась. Только вспомните Юрия Гагарина, Петра Климука и Олега Новицкого....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)