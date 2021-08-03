И физики, и электронщики, и программисты: на факультете радиофизики в БГУ есть уникальная специальность

Источник материала: ОНТ

Многие мальчишки в детстве мечтали стать летчиками или космонавтами. У немногих, но мечта сбылась. Только вспомните Юрия Гагарина, Петра Климука и Олега Новицкого. Однако другие решили все же посвятить свою жизнь науке. Ведь наша вселенная до сих пор не изучена. Поэтому тайны и загадки космоса всегда привлекали. Мы продолжаем совместный проект с БГУ к 100-летию ВУЗа. Об уникальной специальности факультета радиофизики и компьютерных технологий расскажет наша коллега Юлия Новикова.

Организованные, обладают хорошей памятью и развитым логическим мышлением. Именно такие студенты специальности «Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии». Будущие специалисты исследуют радиофизические процессы и явления! А также применяют на практике информационные системы и технологии. Василина Баранова выбрала эту специальность не случайно. Ее всегда привлекали точные науки. Поэтому она поступила на факультет радиофизики и компьютерных технологий, а после решила продолжить научную деятельность.

Василина Баранова, магистрант факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ: «Моя магистерская диссертация начиналась еще с диплома. Используя некие симуляции, программы, я смотрела, насколько активно засоряется надземное пространство. И сейчас уже продвинулись в этом направлении. Конкретно разрабатывается модель детектирования космического мусора с помощью компьютерного приложения зрения. Это интересно, когда ты открываешь каждый день что-то новое и разбираешься с этим материалом. Вот этим, наверное, и привлекает меня научная сфера. Где я сейчас нахожусь, мне безумно интересно».

Студенты умеют находить объяснения простым и сложным явлениям. Основы телеуправления и навигации. А также спутниковые навигационные и геоинформационные системы. Дисциплины, которые изучают будущие специалисты, разнообразные. Поэтому студенты получают теоретические знания и практические навыки по всем направлениям.

Владимир Саечников, заведующий кафедрой физики и аэрокосмических технологий БГУ: «Формировалась эта специальность исходя из потребностей нашей Республики. С тех пор, как было принято решение о том, что мы постараемся своими средствами выйти в космос. Такой специальности нет и в российской классификаторе, и в других по очень простой причине. Когда мы анализировали, что необходимо нашей Республике с точки зрения космических технологий, было принято решение создать то, что мы бы назвали прикладными космическими технологиями».

Первые пары по специальности «Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии» прошли в 2010 году. И до сих пор потребность на рынке труда в специалистах этого направления только растет. Обучение студенты проходят в мультимедийных классах. Помимо основных дисциплин, будущие специалисты получают подготовку по программированию на языках С++, MatLab, Java и Python. Практические навыки отрабатываются на современном оборудовании в научно-исследовательских лабораториях.

Владимир Саечников, заведующий кафедрой физики и аэрокосмических технологий БГУ: «Ежегодно набирается соответствующая группа в районе 25-30 абитуриентов, проходит обучение по данной специальности. На выходе наши студенты являются и физиками, и электронщиками, и специалистами по компьютерной безопасности, и по информатике, и программистами. Поэтому спектр распределения наших студентов очень и очень широк».

Стоит отметить, что помимо научных открытий, студенты и преподаватели вносят свой вклад в развитие космических технологий. Так, 29 октября 2018 состоялся запуск первого белорусского университетского наноспутника BSUSat-1. Сейчас это летающая учебно-научная лаборатория для студентов факультета радиофизики и компьютерных технологий. А уже в этом году, к 100-летию ВУЗа, планируется запуск второго научно-образовательного наноспутника.

Фото: depositphotos.com

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