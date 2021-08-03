ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Члены Совета Республики проведут единый день приема граждан исполкомах Минска

03.08.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Члены Совета Республики проведут единый день приема граждан исполкомах МинскаМинска" class="one-news__figure-img">

Помочь людям решить проблемы и ответить на волнующие вопросы. С этой целью члены Совета Республики выслушают всех желающих в исполкомах Минска.

Единый день приема пройдет в пятницу, 6 августа.

Открыта предварительная запись.

Сенаторы будут принимать до последнего посетителя в администрации каждого района столицы. Такая практика подтвердила свою эффективность – по каждой ситуации проводится работа и, как правило, в течение месяца люди получают необходимую помощь в решении актуальных жизненных вопросов.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помочь людям решить проблемы и ответить на волнующие вопросы. С этой целью члены Совета Республики выслушают всех желающих в исполкомах Минска. Единый день приема...
 
Новости дня
Новости разные
 
Литва решила действовать жестко по отношению к нелегальным мигрантам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by