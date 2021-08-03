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Члены Совета Республики проведут единый день приема граждан исполкомах Минска
Источник материала: ОНТМинска" class="one-news__figure-img">
Помочь людям решить проблемы и ответить на волнующие вопросы. С этой целью члены Совета Республики выслушают всех желающих в исполкомах Минска.
Единый день приема пройдет в пятницу, 6 августа.
Открыта предварительная запись.
Сенаторы будут принимать до последнего посетителя в администрации каждого района столицы. Такая практика подтвердила свою эффективность – по каждой ситуации проводится работа и, как правило, в течение месяца люди получают необходимую помощь в решении актуальных жизненных вопросов.
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Помочь людям решить проблемы и ответить на волнующие вопросы. С этой целью члены Совета Республики выслушают всех желающих в исполкомах Минска. Единый день приема...
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