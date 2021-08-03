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Как сделать талию визуально тоньше: 3 практических приема

03.08.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как сделать талию визуально тоньше: 3 практических приема

Покажем, как подчеркнуть достоинства фигуры.

Чтобы сделать талию меньше, надо поиграть с балансом. В данном случае мы увеличиваем бедра с помощью объемного низа — пышной юбки или платья. Таким образом, на фоне объема в бедрах талия будет визуально казаться намного тоньше.

Выбирайте любой низ с четкой посадкой по талии. При этом вещи, которые вы с ним будете надевать, спереди должны быть заправлены внутрь. Чтобы добиться еще большего результата, заправляйте верх полностью и разглаживайте складки, чтобы на ткани не было заломов.

Возьмите на заметку еще один хитрый прием. За счет приталенного жакета с четкой линей плеча ваша талия будет смотреться гораздо тоньше.

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Покажем, как подчеркнуть достоинства фигуры. Чтобы сделать талию меньше, надо поиграть с балансом. В данном случае мы увеличиваем бедра с помощью объемного низа —...
 
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