|
Военные инженеры готовятся к международным Армейским играм «Арми-2021»
Источник материала: ОНТ
Пока аграрии сражаются за каждый центнер зерна на полях, белорусские военные готовятся к главным стартам года на стрельбищах.
Перед конкурсами международных Армейских игр «Арми-2021» они оттачивают навыки на машинодромах и берегах Днепра.
Военных инженеров 188-й гвардейской бригады напутствовал перед участием Начальник Генштаба Вооруженных Сил Виктор Гулевич.
9 августа участники отправятся в Тюмень и Муром. Эта часть соревнований пройдет на российских полигонах.
Беларусь тоже примет у себя три этапа соревнований.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока аграрии сражаются за каждый центнер зерна на полях, белорусские военные готовятся к главным стартам года на стрельбищах. Перед конкурсами международных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)