Военные инженеры готовятся к международным Армейским играм «Арми-2021»

Источник материала: ОНТ

Пока аграрии сражаются за каждый центнер зерна на полях, белорусские военные готовятся к главным стартам года на стрельбищах.

Перед конкурсами международных Армейских игр «Арми-2021» они оттачивают навыки на машинодромах и берегах Днепра.

Военных инженеров 188-й гвардейской бригады напутствовал перед участием Начальник Генштаба Вооруженных Сил Виктор Гулевич.

9 августа участники отправятся в Тюмень и Муром. Эта часть соревнований пройдет на российских полигонах.

Беларусь тоже примет у себя три этапа соревнований.

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