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В Турции перевернулся автобус с российскими туристами
Источник материала: ОНТ
В провинции Анталья, в районе курортного города Манавгат, перевернулся автобус с российскими туристами,
По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Автобус выехал на встречную полосу и перевернулся.
Медпомощь россиянам находится на контроле Министерства здравоохранения Российской Федерации. По данным ведомства, трое россиян погибли, пятеро находятся в тяжелом состоянии и еще двое – в реанимации.
Фото: kesih.com
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В провинции Анталья, в районе курортного города Манавгат, перевернулся автобус с российскими туристами, передает ТАСС. По предварительной информации, водитель не...
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