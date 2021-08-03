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В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

03.08.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

В провинции Анталья, в районе курортного города Манавгат, перевернулся автобус с российскими туристами, передает ТАСС.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Автобус выехал на встречную полосу и перевернулся. 

Медпомощь россиянам находится на контроле Министерства здравоохранения Российской Федерации. По данным ведомства, трое россиян погибли, пятеро находятся в тяжелом состоянии и еще двое – в реанимации.

Фото: kesih.com 

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В провинции Анталья, в районе курортного города Манавгат, перевернулся автобус с российскими туристами, передает ТАСС. По предварительной информации, водитель не...
 
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