В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

Источник материала: ОНТ

В провинции Анталья, в районе курортного города Манавгат, перевернулся автобус с российскими туристами, передает ТАСС.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Автобус выехал на встречную полосу и перевернулся.

Медпомощь россиянам находится на контроле Министерства здравоохранения Российской Федерации. По данным ведомства, трое россиян погибли, пятеро находятся в тяжелом состоянии и еще двое – в реанимации.

Фото: kesih.com

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