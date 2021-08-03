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В Могилевской области убрано более 40% площадей зерновых
Источник материала: ОНТ
К событиям в Беларуси. Уборочная не снижает темпов, и вес общереспубликанского каравая уже превысил 3,5 миллиона тонн!
Впереди по намолотам Минская область: хлеборобы столичного региона обогнали Брестчину. Замыкает тройку лидеров Гродненкий регион. Остальные отстают незначительно. Могилевской области есть, где прибавить. С каждым годом в севооборот здесь вводят земли, которые раньше считались непригодными для земледелия.
В Могилевской области убрано более 40% площадей зерновых. Завершается в регионе и уборка озимого рапса – 98% работы уже позади.
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К событиям в Беларуси. Уборочная не снижает темпов, и вес общереспубликанского каравая уже превысил 3,5 миллиона тонн! Впереди по намолотам Минская область:...
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