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В Могилевской области убрано более 40% площадей зерновых

03.08.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

К событиям в Беларуси. Уборочная не снижает темпов, и вес общереспубликанского каравая уже превысил 3,5 миллиона тонн!

Впереди по намолотам Минская область: хлеборобы столичного региона обогнали Брестчину. Замыкает тройку лидеров Гродненкий регион. Остальные отстают незначительно. Могилевской области есть, где прибавить. С каждым годом в севооборот здесь вводят земли, которые раньше считались непригодными для земледелия.

Сергей Левшунов, первый заместитель председателя Чериковского райисполкома: «Есть земли, которые были выведены из севооборота. По истечении более 30 лет были проведены анализы, по результатам которых эти земли подходят для возделывания. Около 400 гектаров мы вводим в севооборот, они будут использоваться по назначению: засеиваться зерновыми, где-то травами».

В Могилевской области убрано более 40% площадей зерновых. Завершается в регионе и уборка озимого рапса – 98% работы уже позади.

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К событиям в Беларуси. Уборочная не снижает темпов, и вес общереспубликанского каравая уже превысил 3,5 миллиона тонн! Впереди по намолотам Минская область:...
 
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