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Как собраться в поход: что взять в первую очередь?
Источник материала: ОНТ
В разгар лета один из самых простых и незатратных способов отдохнуть – это поход с палаткой. Дым костра, шум природы, звезды над головой, что может быть лучше?
Вся лесная романтика будет еще приятней, если позаботиться о безопасности. И начать сборы в поход лучше всего с аптечки.
Ее содержимое будет зависеть от маршрута: лес, горы или сплав по реке – все надо продумать заранее. Так, в лесу понадобятся спреи от насекомых. А еще лучше приобрести противомоскитные браслеты. Ну, а для похода в горы, например, возьмите наколенники. Колени могут часто болеть из-за большой нагрузки.
Основная ошибка новичков — слишком много вещей, которые они набирают с собой на всякий случай. Лучше посоветуйтесь с опытными путешественниками. И, кстати, необязательно искать дорогую экипировку. Скорее всего, именно во время похода вы поймете, какие вещи нужно приобрести, а какие поменять.
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В разгар лета один из самых простых и незатратных способов отдохнуть – это поход с палаткой. Дым костра, шум природы, звезды над головой, что может быть лучше? Вся...
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