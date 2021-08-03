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Как собраться в поход: что взять в первую очередь?

03.08.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как собраться в поход: что взять в первую очередь?

В разгар лета один из самых простых и незатратных способов отдохнуть – это поход с палаткой. Дым костра, шум природы, звезды над головой, что может быть лучше?

Вся лесная романтика будет еще приятней, если позаботиться о безопасности. И начать сборы в поход лучше всего с аптечки.

Ее содержимое будет зависеть от маршрута: лес, горы или сплав по реке – все надо продумать заранее. Так, в лесу понадобятся спреи от насекомых. А еще лучше приобрести противомоскитные браслеты. Ну, а для похода в горы, например, возьмите наколенники. Колени могут часто болеть из-за большой нагрузки.

Основная ошибка новичков — слишком много вещей, которые они набирают с собой на всякий случай. Лучше  посоветуйтесь с опытными путешественниками. И, кстати, необязательно искать дорогую экипировку. Скорее всего, именно во время похода вы поймете, какие вещи нужно приобрести, а какие поменять. 

Фото: depositphotos.com

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В разгар лета один из самых простых и незатратных способов отдохнуть – это поход с палаткой. Дым костра, шум природы, звезды над головой, что может быть лучше? Вся...
 
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