Очередной бунт мигрантов в палаточном лагере в Литве: полиция применила силу

Источник материала: ОНТ

Клин клином вышибают. Промокших под дождем мигрантов литовские полицейские успокаивали с помощью брандспойтов и слезоточивого газа.

Обстановка в лагерях накаляется. Очередной бунт вспыхнул накануне на полигоне Руднинкай.

Беженцы выразили возмущения условиями содержания. Последней каплей стали промокшие насквозь палатки, где люди вынуждены были находиться под проливным дождем.

Вместо того, чтобы организовать нелегалам хотя бы минимальное укрытие и обеспечить теплой одеждой, литовские власти отреагировали привычным способом: на месте появился спецназ и полиция, на мигрантов фактически натравливали собак.

Несколько десятков человек жестко задержали. В приграничном Руднинкае планируют разместить 800 беженцев. Пока – вдвое меньше, но уже ощущается нехватка еды и элементарных средств гигиены.

Людей содержат, как животных, и применяют силу при малейших попытках выразить недовольство. Тем временем, Вильнюс ищет способы, как избавиться от мигрантов.

Звучат предложения поделиться ими с партнерами по Евросоюзу. Впрочем, маловероятно, что такой вид экспорта Брюссель одобрит.

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