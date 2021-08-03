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Подготовка к отопительному сезону в Украине сорвана

03.08.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Подготовка к отопительному сезону в Украине сорвана

А в Киеве сейчас мечтают, чтобы жара продлилась, как можно дольше. Правительство Украины сорвало подготовку энергетической системы страны к новому отопительному сезону.

Об этом заявила депутат Верховной рады Людмила Буймистер.

По ее словам, у страны нет ни угля, ни возможности его купить. Ремонтная кампания уже провалена, и энергосистема уверенно скатывается в пропасть.

12 энергоблоков на электростанциях остановлены из-за отсутствия топлива.

Напомним, с 1 августа в Украине ввели новые тарифы на электроэнергию. Они, разумеется, не стали дешевле для простых людей.

И если даже получится залатать дыры в энергосистеме, для большинства украинцев цены на отопление и газ станут просто неподъемными.

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А в Киеве сейчас мечтают, чтобы жара продлилась, как можно дольше. Правительство Украины сорвало подготовку энергетической системы страны к новому отопительному...
 
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