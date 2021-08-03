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Гороскоп на 3 августа: напряженный день у Львов и Близнецов, успехи у Раков

03.08.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 3 августа: напряженный день у Львов и Близнецов, успехи у Раков

Звезды обещают Овнам хороший день для нестандартных решений и продуманных действий. Отличный момент для того, чтобы сделать любимому человеку приятный сюрприз.

Тельцы смогут строить планы на будущее, но вам не стоит обольщаться недавними победами в профессиональной сфере и в личной жизни. Постарайтесь завершить начатые дела.

Трудный день у Близнецов. Сегодня вам лучше свести к минимуму общение с коллегами, чтобы не спровоцировать конфликт. Полезными будут спортивные упражнения и прогулки на свежем воздухе.

Раки добьются признания в экономической, кулинарной и творческой сферах. Звезды рекомендуют вам отнестись внимательно к делам, которые связаны с деньгами и ценными бумагами.

Напряженный день у Львов. Вам захочется переоценить свои жизненные принципы и мировоззрение. Проявите терпение и доверьтесь родным. Они всегда пойдут вам навстречу.

Девам сегодня следует отказаться от любой активной деятельности. Проблемы, которые вас волнуют, решатся в ближайшее время. Вы легко справитесь с незначительными недоразумениями.

Личные отношения порадуют Весов своей откровенностью, а общение с коллегами повысит ваш авторитет. К мнению доброжелателей и ненавистников отнеситесь дипломатично.

У Скорпионов продвижение по службе будет зависеть от того, насколько вы не боитесь рисковать. Прежде, чем принять важное решение, посоветуйтесь с единомышленниками.

Серьезные усилия для выполнения задуманных планов потребуются от Стрельцов. Звезды вам советуют рассчитывать только на себя. Позаботьтесь о сохранности личных вещей.

Козерогам не стоит забывать о здоровье. Позитивные мысли придадут вам уверенности в своих силах и создадут хорошее настроение на весь день. Не тратьте деньги на вещи, которые вам сейчас не нужны.

Водолеям следует сохранять спокойствие при любых обстоятельствах. День эмоционально неуравновешенный. К вечеру ситуация изменится в лучшую сторону. Сосредоточьтесь на главном.

Рыбам следует придерживаться здорового образа жизни. А чтобы привлечь к проектам влиятельных инвесторов, старайтесь продумывать каждый свой шаг наперед.

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Звезды обещают Овнам хороший день для нестандартных решений и продуманных действий. Отличный момент для того, чтобы сделать любимому человеку приятный сюрприз....
 
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