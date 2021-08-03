ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Достаточно неплохие результаты». Министр архитектуры и строительства о положении дел в отрасли за полугодие

03.08.2021 09:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стройка – это и жилье, и дороги, и крупные инфраструктурные проекты вроде развязки «Западный обход» в Бресте, а еще смежные предприятия, которые обеспечивают весь процесс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сумме речь о миллионах рабочих мест.

«Достаточно неплохие результаты». Министр архитектуры и строительства о положении дел в отрасли за полугодие

В ситуации, когда очевидно, что вирус мешает и строить, и жить, огромной отрасли экономики нужна серьезная поддержка. Целый ряд мер озвучил министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович. Первая из них – ужесточение требований к аттестации застройщиков.

С пометкой «долгострой» в стране более миллиона квадратных метров жилья, в основном это коммерческая недвижимость. Но в целом ситуацию в строительной отрасли специалисты характеризуют как удовлетворительную.

«Достаточно неплохие результаты». Министр архитектуры и строительства о положении дел в отрасли за полугодие

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:
За первое полугодие введено чуть более 2 миллионов квадратных метров жилья это 50 % от общего объема ввода, при доведенном показателе 35 %. Даже еще лучше это результаты строительства жилья с господдержкой: годовой план миллион, мы ввели 632 тысячи, то есть 60 %, при доведенных 35 %.

У нас достаточно неплохие результаты – более 50 % – по направлению и обеспечению многодетных семей жильем это то, что касается жилищного строительства. Неплохо работает промышленность.

Несмотря на пандемию, в Венгрии белорусские строители возводят здания из белорусских материалов. Да и в целом динамика по экспорту строительного сырья положительная. Отечественный щебень, цемент и стекловата уходят в Россию, Казахстан, Польшу, Прибалтику и Азербайджан.

«Достаточно неплохие результаты». Министр архитектуры и строительства о положении дел в отрасли за полугодие

В условиях турбулентности экономики подавляющее внимание оказывается жилищному сектору. К 2025 году планируется, что треть всех сдаваемых квадратных метров будет находиться в электродомах. А уже в 2022 году отечественные проектировщики смогут показать свои возможности при строительстве «Белорусского квартала» в Казахстане.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Стройка – это и жилье, и дороги, и крупные инфраструктурные проекты вроде развязки «Западный обход» в Бресте, а еще смежные предприятия, которые...
 
Новости дня
Новости разные
 
БХК обратился в Генпрокуратуру по поводу условий содержания на Окрестина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by