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В Россонском районе дерево упало на женщину

03.08.2021 10:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Россонском районе дерево упало на женщину. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"2 августа в 15.04 спасателям поступило сообщение о падении дерева, под которым оказался зажат человек", - рассказали в МЧС. К месту сообщения незамедлительно были направлены спасатели.

Спасатели освободили женщину из-под веток. У нее повреждена нога. Прибывшие медики госпитализировали женщину в больницу. Пострадвшей оказалась 38-летняя жительница горпоселка. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Россонском районе дерево упало на женщину. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС. "2 августа в 15.04...
 
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