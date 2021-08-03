Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Россонском районе дерево упало на женщину. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"2 августа в 15.04 спасателям поступило сообщение о падении дерева, под которым оказался зажат человек", - рассказали в МЧС. К месту сообщения незамедлительно были направлены спасатели.

Спасатели освободили женщину из-под веток. У нее повреждена нога. Прибывшие медики госпитализировали женщину в больницу. Пострадвшей оказалась 38-летняя жительница горпоселка. -0-