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На трассе М1 горел грузовик с кислородными баллонами

03.08.2021 10:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трассе М1 горел грузовик с кислородными баллонами. Такая информация размещена в Telegram-канале ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

"2 августа около 17.00 в Центр оперативного управления Дзержинского РОЧС поступил тревожный звонок с трассы М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации. Мужчина сообщил, что на 300-м км автодороги, на границе Дзержинского и Столбцовского районов, горит грузовая "Газель", в кузове которой находится 24 баллона с кислородом", - рассказали в УВД.

На место выехало 4 пожарные машины - по две из Столбцов и Негорелого. На ликвидацию возгорания спасателям понадобилось около 5 минут. К счастью, никто не пострадал, но автомобиль был уничтожен огнем практически полностью.

Причина пожара устанавливается. По данному факту проводится проверка Дзержинским РОВД.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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На место выехало 4 пожарные машины - по две из Столбцов и Негорелого. На ликвидацию возгорания спасателям понадобилось около 5 минут. К счастью, никто не пострадал,...
 
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