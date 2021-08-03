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США введут антидемпинговые пошлины на импорт бесшовных труб

03.08.2021 10:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министерство торговли США введет таможенные пошлины на импорт бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали из Российской Федерации, Украины и Республики Корея.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении федеральной Комиссии по международной торговле Соединенных Штатов, которая провела соответствующее расследование, передает ТАСС.

«Комиссия … установила, что американский промышленности нанесен значительный ущерб в результате импорта бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали из России, Кореи и Украины. Министерство торговли установило, что они продаются в США по цене ниже справедливой стоимости и субсидируются правительствами России и Кореи», - утверждает ведомство.

«В результате положительного решения комиссии Минторг вынесет постановления о введении антидемпинговых пошлин на импорт этих товаров из России, Кореи и Украины, а также постановления о введении компенсационных пошлин на импорт этих товаров из Кореи и России», - говорится в документе.

В декабре прошлого года Минторг США утверждал, что производители и экспортеры соответствующей продукции из России якобы получают субсидии, подпадающие под действие американских компенсационных мер. По версии Минторга, речь шла в том числе об АО «Волжский трубный завод», которое входит в состав Трубной металлургической компании. Тогда министерство в предварительном порядке рассчитало «предполагаемую индивидуальную ставку подпадающих под действие американских компенсационных мер субсидий для ПАО «ТМК» и АО «Волжский трубный завод», которая составила 4,39%.

Соответствующее расследование началось в июле прошлого года и было инициировано на основании обращения расположенного в Хьюстоне (штат Техас) дочернего предприятия французского производителя труб Vallourec - Vallourec Star.

 
 
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Министерство торговли США введет таможенные пошлины на импорт бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали из Российской...
 
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