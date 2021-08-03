БХК обратился в Генпрокуратуру по поводу условий содержания на Окрестина

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передает Еврорадио. Однако прокуратура Минска сообщила, что БХК "не имеет полномочий направлять обращения в интересах граждан". После этого правозащитники и написали в Генпрокуратуру. БХК также просил прокуратуру Минска оценить законность решения об ограничении передач до одного дня в неделю. К тому же "политическим" их в камере фактически не передают — отдают во время освобождения и "настойчиво предлагают подписать документ о том, что они получили их вовремя",Еврорадио. Однако прокуратура Минска сообщила, что БХК "не имеет полномочий направлять обращения в интересах граждан". После этого правозащитники и написали в Генпрокуратуру.





БХК призывает прокуратуру проверить условия заключенных в Бресте и Минске

Поскольку столичная прокуратура "уклоняется от выполнения основных задач, возложенных на нее государством", БХК просит признать ее ответ "незаконным и необоснованным", обязать ее "рассмотреть по существу обращение", провести проверку и привлечь к ответственности "лиц, виновных в нарушении законности". А также привлечь к ответственности должностных лиц прокуратуры Минска.