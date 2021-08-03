ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БХК обратился в Генпрокуратуру по поводу условий содержания на Окрестина

03.08.2021 10:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

БХК обратился в Генпрокуратуру по поводу условий содержания заключенных на Окрестина в Минске. Правозащитники заявили, что городская прокуратура отказалась рассматривать их обращение по существу.


За решеткой / twitter.com/viasna96

БХК также просил прокуратуру Минска оценить законность решения об ограничении передач до одного дня в неделю. К тому же "политическим" их в камере фактически не передают — отдают во время освобождения и "настойчиво предлагают подписать документ о том, что они получили их вовремя", передает Еврорадио. Однако прокуратура Минска сообщила, что БХК "не имеет полномочий направлять обращения в интересах граждан". После этого правозащитники и написали в Генпрокуратуру.

БХК призывает прокуратуру проверить условия заключенных в Бресте и Минске
Поскольку столичная прокуратура "уклоняется от выполнения основных задач, возложенных на нее государством", БХК просит признать ее ответ "незаконным и необоснованным", обязать ее "рассмотреть по существу обращение", провести проверку и привлечь к ответственности "лиц, виновных в нарушении законности". А также привлечь к ответственности должностных лиц прокуратуры Минска.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БХК обратился в Генпрокуратуру по поводу условий содержания заключенных на Окрестина в Минске. Правозащитники заявили, что городская прокуратура отказалась...
 
Новости дня
Новости разные
 
Министр МВД Литвы: «Людей, которые намеренно незаконно пересекают границу в запрещенных местах, должны расценивать как преступников»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by