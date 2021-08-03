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На Олимпиаде в Токио усыпили лошадь швейцарского жокея из-за травмы
Источник материала: Партизан
Животное повредило связки во время прохождения одного из барьеров. В истории Олимпиад получившую травму лошадь усыпили впервые
Фото: Global Look Press
На Олимпийских играх в Токио усыпили лошадь швейцарского жокея Робина Годеля. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram.
«С тяжелым сердцем я сообщаю о преждевременной кончине моего дорогого Jet Set из-за разрыва крестообразных связок колена здесь, в Токио», — написал Годель.
Он отметил,
«Jet был необычным конем, и он снова выполнял великолепный кросс. Он делал то, что любил больше всего: скакал и перепрыгивал через препятствия. Я благодарю вас всех за вашу поддержку и глубоко тронут ею», — написал спортсмен.
По итогам командного троеборья швейцарские спортсмены показали 10-й результат, а в индивидуальных соревнованиях Годель показал 14-й результат.
На Олимпиаде усыпление лошади, получившей травму, произошло впервые. Но по оценке издания The Irish Times, в 2019-2020 годах только в Великобритании и Ирландии усыпили не менее 4 тыс. спортивных лошадей. Показанием для этого может стать не только травма, но и неизлечимая болезнь.
На официальных соревнованиях усыпить лошадь ветеринарам пришлось, в частности, в 2019 году. Во время соревнований по конкуру во Франции лошадь поскользнулась и потеряла всадника и убежала с поля для соревнований, сломав ограждение. Позднее ее удалось поймать, но выяснилось, что ее травмы слишком серьезны.
В 2019 году в Норвегии 18-летняя спортсменка усыпила, а затем съела собственную лошадь. Она объяснила это желанием почтить память животного. Этот поступок вызвал резкую реакцию зоозащитников и пользователей соцсетей.
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Животное повредило связки во время прохождения одного из барьеров. В истории Олимпиад получившую травму лошадь усыпили впервые
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