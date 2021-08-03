На Олимпиаде в Токио усыпили лошадь швейцарского жокея из-за травмы

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На Олимпийских играх в Токио усыпили лошадь швейцарского жокея Робина Годеля. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram.





«С тяжелым сердцем я сообщаю о преждевременной кончине моего дорогого Jet Set из-за разрыва крестообразных связок колена здесь, в Токио», — написал Годель.





пишет sportrbc.ru, что лошадь получила травму незадолго до финиша. Необратимость повреждения вынудила ветеринаров усыпить животное, добавил он. Он отметил,sportrbc.ru, что лошадь получила травму незадолго до финиша. Необратимость повреждения вынудила ветеринаров усыпить животное, добавил он.





«Jet был необычным конем, и он снова выполнял великолепный кросс. Он делал то, что любил больше всего: скакал и перепрыгивал через препятствия. Я благодарю вас всех за вашу поддержку и глубоко тронут ею», — написал спортсмен.





По итогам командного троеборья швейцарские спортсмены показали 10-й результат, а в индивидуальных соревнованиях Годель показал 14-й результат.





На Олимпиаде усыпление лошади, получившей травму, произошло впервые. Но по оценке издания The Irish Times, в 2019-2020 годах только в Великобритании и Ирландии усыпили не менее 4 тыс. спортивных лошадей. Показанием для этого может стать не только травма, но и неизлечимая болезнь.





На официальных соревнованиях усыпить лошадь ветеринарам пришлось, в частности, в 2019 году. Во время соревнований по конкуру во Франции лошадь поскользнулась и потеряла всадника и убежала с поля для соревнований, сломав ограждение. Позднее ее удалось поймать, но выяснилось, что ее травмы слишком серьезны.





В 2019 году в Норвегии 18-летняя спортсменка усыпила, а затем съела собственную лошадь. Она объяснила это желанием почтить память животного. Этот поступок вызвал резкую реакцию зоозащитников и пользователей соцсетей.























