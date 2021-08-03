ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Олимпиаде в Токио усыпили лошадь швейцарского жокея из-за травмы

03.08.2021 10:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Животное повредило связки во время прохождения одного из барьеров. В истории Олимпиад получившую травму лошадь усыпили впервые


Фото: Global Look Press

На Олимпийских играх в Токио усыпили лошадь швейцарского жокея Робина Годеля. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram.

«С тяжелым сердцем я сообщаю о преждевременной кончине моего дорогого Jet Set из-за разрыва крестообразных связок колена здесь, в Токио», — написал Годель.

Он отметил, пишет sportrbc.ru, что лошадь получила травму незадолго до финиша. Необратимость повреждения вынудила ветеринаров усыпить животное, добавил он.

«Jet был необычным конем, и он снова выполнял великолепный кросс. Он делал то, что любил больше всего: скакал и перепрыгивал через препятствия. Я благодарю вас всех за вашу поддержку и глубоко тронут ею», — написал спортсмен.

По итогам командного троеборья швейцарские спортсмены показали 10-й результат, а в индивидуальных соревнованиях Годель показал 14-й результат.

На Олимпиаде усыпление лошади, получившей травму, произошло впервые. Но по оценке издания The Irish Times, в 2019-2020 годах только в Великобритании и Ирландии усыпили не менее 4 тыс. спортивных лошадей. Показанием для этого может стать не только травма, но и неизлечимая болезнь.

На официальных соревнованиях усыпить лошадь ветеринарам пришлось, в частности, в 2019 году. Во время соревнований по конкуру во Франции лошадь поскользнулась и потеряла всадника и убежала с поля для соревнований, сломав ограждение. Позднее ее удалось поймать, но выяснилось, что ее травмы слишком серьезны.

В 2019 году в Норвегии 18-летняя спортсменка усыпила, а затем съела собственную лошадь. Она объяснила это желанием почтить память животного. Этот поступок вызвал резкую реакцию зоозащитников и пользователей соцсетей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Животное повредило связки во время прохождения одного из барьеров. В истории Олимпиад получившую травму лошадь усыпили впервые
 
Новости дня
Новости разные
 
США введут антидемпинговые пошлины на импорт бесшовных труб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by