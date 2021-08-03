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Холодная весна и жаркое лето: названы причины снижения урожайности

03.08.2021 10:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По состоянию на начало августа, в стране намолочено более 3,3 миллионов тонн зерна, лидирует Минская область.


Иллюстративное фото

Белорусские аграрии уже убрали урожай зерновых и зернобобовых культур почти наполовину, но урожайность пока ниже, чем в прошлом году, сообщили в Минсельхозпроде.

"Затяжная холодная весна, рекордные высокие температуры летом и отсутствие осадков оказали влияние на вегетацию растений и формирование урожая, поэтому наблюдается снижение урожайности", - сообщили Sputnik в понедельник в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Там уточнили, что по состоянию на утро 2 августа в Беларуси намолочено более 3,3 миллионов тонн зерна нового урожая. Зерновые и зернобобовые культуры, без кукурузы, гречихи и проса убраны с 1044,2 тысяч гектаров, что составляет 48,7% запланированных площадей.

"В целом, по предварительным расчетам, аграрии рассчитывают собрать урожай зерновых и зернобобовых культур примерно такой же, как и в прошлом году", - сказали в Минсельхозпроде.

Там сообщили, что по намолоту зерна лидирует Минская область - 806,4 тысяч тонн, на втором месте Брестская область - здесь получено 781 тысяч тонн. В Гродненской области намолочено 499,7 тысяч тонн, в Витебской - 439 тысяч тонн, в Могилевской - 434,5 тысяч тонн, в Гомельской - 430,4 тысяч тонн.
 
 
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По состоянию на начало августа, в стране намолочено более 3,3 миллионов тонн зерна, лидирует Минская область.
 
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