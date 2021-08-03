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По госТВ анонсировали сериал о масштабном заговоре против Беларуси

03.08.2021 10:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сериал будут показывать несколько дней три телеканала.

По государственному телевидению анонсировали сериал о масштабном заговоре против Беларуси. Информация об этом была опубликована на сайте «Беларусь 1».

В фильме, на создание которого ушел год, предоставят эксклюзивные материалы о подготовке и проведении митингов и протестов после президентских выборов 2020 года.

Авторы проекта подчеркивают, что в рамках подготовки сериала им удалось пообщаться с более чем 50 участниками, в числе которых рядовые граждане и высшие должностные лица.

- Раскрытие всей истории масштабного заговора против Беларуси. Пять стадий принятия неизбежного - от задумки до провала, - написано в сообщении.

В анонсе показаны главы КГБ Иван Тертель, пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, блогер Роман Протасевич, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, заместитель министра внутренних дел Николай Карпенков и другие.
 
 
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