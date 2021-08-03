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Месси в ближайшее время заключит новое соглашение с Барселоной
Источник материала: Партизан
Аргентинский нападающий Лионель Месси в ближайшие дни подпишет контракт с Барселоной до 2026 года,
Для заключения нового соглашения с форвардом президент блаугранас Жоан Лапорта планирует урезать зарплатную ведомость игроков команды. Ранее сам Месси согласился на 50-процентное сокращение зарплаты.
Напомним, с 1 июля аргентинец пребывает в статусе свободного агента. Каталонцы не сумели зарегистрировать контракт Лео из-за финансовых нюансов, вызванных раздутой зарплатной ведомостью клуба.
В минувшем сезоне нападающий отметился 38 мячами и 14 голевыми передачами в 47 матчах гранатовых во всех турнирах.
Старт нового сезона Примеры запланирован на 13 августа. Барселона в первом туре встретится с Реалом Сосьедад.
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Аргентинский нападающий Лионель Месси в ближайшие дни подпишет контракт с Барселоной до 2026 года, информирует Sport.es.
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