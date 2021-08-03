







Согласно информации, именно лидер КНДР Ким Чен Ын предложил Южной Корее восстановить каналы связи, разорванные по инициативе Северной Кореи прошлым летом.





пишет haqqin.az, восстановление связей между двумя Кореями поспособствует возобновлению мирного диалога на полуострове, прерванного в период президентства Дональда Трампа в Америке. По мнению представителей прессы,haqqin.az, восстановление связей между двумя Кореями поспособствует возобновлению мирного диалога на полуострове, прерванного в период президентства Дональда Трампа в Америке.





Разведка сообщила южнокорейским депутатам, что с апреля главы Южной и Северной Корей дважды обменялись официальными посланиями, где выразили волю "восстанавливать доверие и межкорейские отношения", передает РИА Новости.





В то же время сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон недавно заявила, что Южная Корея "преувеличила значение" восстановления каналов связи с КНДР, публично обсуждая возможности межкорейского саммита, и поспешные суждения принесут ей только "разочарование".