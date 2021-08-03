ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ким Чен Ын первый предложил Сеулу восстановить связи

03.08.2021 10:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Восстановление каналов связи между двумя корейскими государствами произошло по инициативе Севера, сообщает южнокорейское новостное агентство Рёнхап, ссылаясь на свои источники в парламенте Республики Корея.


 

Согласно информации, именно лидер КНДР Ким Чен Ын предложил Южной Корее восстановить каналы связи, разорванные по инициативе Северной Кореи прошлым летом.

По мнению представителей прессы, пишет haqqin.az, восстановление связей между двумя Кореями поспособствует возобновлению мирного диалога на полуострове, прерванного в период президентства Дональда Трампа в Америке.

Разведка сообщила южнокорейским депутатам, что с апреля главы Южной и Северной Корей дважды обменялись официальными посланиями, где выразили волю "восстанавливать доверие и межкорейские отношения", передает РИА Новости.

В то же время сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон недавно заявила, что Южная Корея "преувеличила значение" восстановления каналов связи с КНДР, публично обсуждая возможности межкорейского саммита, и поспешные суждения принесут ей только "разочарование".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Восстановление каналов связи между двумя корейскими государствами произошло по инициативе Севера, сообщает южнокорейское новостное агентство Рёнхап, ссылаясь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хватит ли страховки от несчастных случаев, чтобы поправить здоровье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by