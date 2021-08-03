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Провал! Литвинчук и Худенко заняли шестое место, Юреня не вышел в финал
Источник материала: Партизан
3 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио разыграны четыре комплекта медалей в гребле на байдарках и каноэ.
Токио, Япония
Гребля на байдарках и каноэ
200 м, байдарка, женщины
1. Лайза Кэррингтон (Новая Зеландия) – 38,120
2. Тереза Портела (Испания) – 0,763
3. Эмма Йоргенсен (Дания) – 0,781
1000 м, каноэ-двойка, мужчины
1. Куба – 3.24,995
2. Китай – 0,203
3. Германия – 0,620
1000 м, байдарка, мужчины
1. Балинт Копаш (Венгрия) – 3.20,643
2. Адам Варга (Венгрия) – 1,788
3. Фернанду Пимента (Португалия) – 1,835
Беларусский участник Олег Юреня показал 6-й результат в полуфинальном заезде и не вышел в финал,
500 м, байдарка-двойка, женщины
1. Новая Зеландия – 1.35,785
2. Польша – 0,968
3. Венгрия – 1,082
6. Беларусь (Марина Литвинчук, Ольга Худенко) – 1,862
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3 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио разыграны четыре комплекта медалей в гребле на байдарках и каноэ.
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