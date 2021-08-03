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Провал! Литвинчук и Худенко заняли шестое место, Юреня не вышел в финал

03.08.2021 10:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

3 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио разыграны четыре комплекта медалей в гребле на байдарках и каноэ.



Токио, Япония

Гребля на байдарках и каноэ

200 м, байдарка, женщины

1. Лайза Кэррингтон (Новая Зеландия) – 38,120

2. Тереза Портела (Испания) – 0,763

3. Эмма Йоргенсен (Дания) – 0,781

1000 м, каноэ-двойка, мужчины

1. Куба – 3.24,995

2. Китай – 0,203

3. Германия – 0,620

1000 м, байдарка, мужчины

1. Балинт Копаш (Венгрия) – 3.20,643

2. Адам Варга (Венгрия) – 1,788

3. Фернанду Пимента (Португалия) – 1,835

Беларусский участник Олег Юреня показал 6-й результат в полуфинальном заезде и не вышел в финал, пишет Трибуна. В финале B он стал четвертым. 

500 м, байдарка-двойка, женщины

1. Новая Зеландия – 1.35,785

2. Польша – 0,968

3. Венгрия – 1,082

6. Беларусь (Марина Литвинчук, Ольга Худенко) – 1,862
 
 
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3 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио разыграны четыре комплекта медалей в гребле на байдарках и каноэ.
 
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