Источник материала: UDF



Фото: Delfi

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Министр МВД Литвы: «Людей, которые намеренно незаконно пересекают границу в запрещенных местах, должны расценивать как преступников» Литовских пограничников обязали направлять просителей убежища к ближайшему КПП.

Сотрудники Службы охраны госграницы Литвы могут принимать тактические меры и должны защищать госграницу всеми законными способами от любого незаконного пересечения, как инструмента гибридной атаки, которую сейчас проводят против Литвы, заявила руководитель операций государственной чрезвычайной ситуации— Людей, которые намеренно незаконно пересекают границу в запрещенных местах, должны расценивать как преступников, которые намерены совершить противозаконное действие — незаконно перейти границу, — передает слова министра МВДРешение о радикальных мерах было принято вследствие того, что масштабы гибридной агрессии со стороны Беларуси растут и с момента объявления чрезвычайной ситуации поток нелегалов вырос в разы.Литовских пограничников обязали направлять просителей убежища к ближайшему международному контрольно-пропускному пункту или в диппредставительство.— Режим Лукашенко сегодня сообщил, что открываются дополнительные авиарейсы в три иракских города. Нелегальные мигранты сознательно сотрудничают с белорусским режимом и нагло, цинично и безнаказанно нарушают законы Литвы. Миграция может быть только легальной. Нелегальная миграция как часть гибридной атаки только компрометирует институт обоснованного политического убежища. Поэтому я приветствую решимость власти в принятие жестких мер для остановки гибридной атаки Беларуси против нашей страны, — отметил председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и оборонеОн напомнил, что в середине июля была принята резолюция, согласно которой литовским властям предложили предпринять все меры для урегулирования гибридной угрозы, и подчеркнул, что возврат мигрантов в Беларусь — лучшая из этих мер.— Сегодня структуры внутренних дел обязали применять против нелегальных мигрантов специфические меры и немедленно возвращать их на территорию Беларуси. Я последовательно выступаю за использование таких мер, поскольку этого требует нынешняя ситуация, — отметил политик.Литовское издание уточняет, что иностранцев приглашают в Беларусь как на безопасную территорию, где нет никаких военных конфликтов. Это значит, что приехавшие туда в туристических целях иностранцы, получив услуги, ради которых приехали, должны уехать также легально, как и приехали. Однако Беларусь использует приезжих для организации гибридной агрессии в отношении Литвы.И отмечает, что Беларусь, приняв решение ввести безвиз для граждан разных стран мира, в одностороннем порядке не выполняет закон об охране границы, а ее пограничники участвуют в организации нелегального перехода границы Литвы.С начала кризиса мигрантов Литва усилила контроль на границе, пограничникам в этом помогают представители других служб, сотрудники Frontex, эстонской пограничной службы. Литва устанавливает на границе с Беларусью защитный барьер из спиральной колючей проволоки.По данным Delfi, в этом году границу Беларуси и Литвы уже незаконно пересекли 3832 мигранта.