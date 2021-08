«От спринтера к врагу государства». Что пишут западные СМИ о скандале с Тимановской?

Источник материала: UDF



«Репрессивный режим Александра Лукашенко через год после начала политического кризиса стал настолько слепым и параноидным, что любую критику белорусские власти сейчас связывают с политикой», — пишет Die Zeit.

«В Японии нет причин ставить дипломатическую повестку дня выше прав Кристины Тимановской», — утверждает бывший японский дипломат Кадзухико Того.

«Принудительное отстранение Тимановской от участия в Олимпийских играх стало еще одним громким инцидентом, который приведет к тому, что Беларусь станет еще более изолированной на международном уровне», — пишет издание The New York Times.

«Эти события напоминают громкие случаи бегства советских спортсменов во время холодной войны, но ничего не указывало на то, что Тимановская не хотела возвращаться в Беларусь после Олимпийских игр», — отмечает The Guardian.

«Японские власти, а также МОК должны серьезно отнестись к ситуации с Кристиной Тимановской и продолжать ее охранять и поддерживать. Японское правительство должно сделать все возможное, чтобы гарантировать, что спортсменку не вывезут в Беларусь против ее воли, а семья Тимановской не будет подвергаться репрессиям», — призывает представитель организации Human Rights Watch в Токио Тапей Касаи.

В ведущем немецком издании Die Zeit вышла статья под названием «От спринтера к врагу государства». Издание подчеркивает, что в видео Тимановской, где спортсменка указывает на ошибки, допущенные белорусским спортивным руководством, нет никаких политических заявлений. Тимановская не критиковала режим Лукашенко и не выражала солидарность с демократическим движением, которое подавляет белорусское правительство, — «никаких политических жестов или оппозиционных символов».Тем не менее, как отметил тренер Тимановской в личной беседе с ней, ее судьба решалась «сверху». Как пишет издание, это показывает, насколько радикализировался режим Александра Лукашенко: «сейчас он твердо готов подавить любое инакомыслие, любую критику, любое возражение». Критика 24-летней Кристины Тимановской имела исключительно спортивный характер, но для белорусской пропаганды она сразу же стала врагом государства.Издание CNN отмечает, что во время холодной войны многие спортсмены пользовались возможностью убежать из Советского Союза во время крупных международных спортивных соревнований. После распада СССР такие случаи стали редкими, но, как показала ситуация с Кристиной Тимановской, все-таки бывают.CNN пишет, что случай с белорусской спортсменкой исключительный, так как Кристина Тимановская вынуждена просить убежища в других странах не по политическим причинам, а из-за критики руководства. Белорусские тренеры включили спортсменку в гонку, в которой Тимановская никогда не участвовала. К тому же не сообщили об этом самой спортсменке.Как пишет The New York Times, многие правозащитники расценивают инцидент с Тимановской как нарушение ее прав. Издание отмечает, что у Японии нет серьезных политических отношений с Беларусью.Авторитетное британское издание The Guardian утверждает, что инцидент с Тимановской показывает, как усиление контроля Александра Лукашенко над белорусским обществом перекинулось на спорт.Как пишет издание Die Welt, немецкое правительство призывает белорусские власти уважать права Тимановской. «Мы осуждаем преследование и запугивание граждан», — заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии.Reuters отмечает, что инцидент с белорусской спортсменкой вызвал резонанс в международном сообществе.