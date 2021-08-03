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Госсекретарь США о деле Тимановской: режим Лукашенко попытался совершить очередной акт международных репрессий
Источник материала: Навiны
Дело Кристины Тимановской остается одной из самых обсуждаемых тем в международном пространстве.
Не обошел ее и госсекретарь США Энтони Блинкин. В своем микроблоге он написал, что «принуждая участницу Олимпиады Кристину Тимановскую к отъезду только за то, что она свободно выразила свое мнение, режим Лукашенко попытался совершить очередной акт международных репрессий».
Глава американской диплрматии считает, что подобные поступки нарушают олимпийский дух, являются нападением на основные права человека, что недопустимо.
Ранее, как пишет
Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности (
В НОК утверждают, что
Команда Народного антикризисного управления
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Госсекретарь США о деле Тимановской: режим Лукашенко попытался совершить очередной акт международных репрессий
Дело Кристины Тимановской остается одной из самых обсуждаемых тем в международном пространстве.
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