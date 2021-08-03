Кругом враги. Госпропаганда окончательно вернулась на советские рельсы

30 июля Александр Лукашенко провел встречу «по актуальным вопросам общественно-политической обстановки». По сути это стало своего рода «всебелорусским совещанием агитаторов и пропагандистов» — чиновникам были даны установки по текущей «битве за ценности».

Судя по сообщению пресс-службы Лукашенко, встреча была посвящена подготовке аппарата вертикали к предстоящей политической кампании — конституционному референдуму.





«Блокнот пропагандиста и агитатора»

В советские времена существовали такие издания, как «Блокнот пропагандиста и агитатора». Через них партийному активу доводились основные тезисы того, что следовало транслировать в трудовые коллективы. Сейчас, при наличии современных медиа, подобный механизм дистрибуции пропагандистских нарративов выглядит архаичным. Но надо учитывать, что и главный белорусский оратор, и его аудитория представлены старомодными людьми — им форматы «блокнотов» привычнее.

Понятно, что подобные мероприятия не предусматривают каких-либо дискуссий. Нынешняя власть не приветствует проявления инициативы в собственной вертикали — система пропускает сигналы только в одном направлении. На совещании Лукашенко довел аппаратчикам то, к чему им нужно готовиться, и что они, в свою очередь, должны доводить своим подчиненным.

«Нам надо иметь отработанные механизмы реагирования на новые, неизвестные вызовы. Действовать эффективно, без тормозящих бюрократических процедур, взаимных препонов, ожиданий инструкций, циркуляров и прочих разъяснений», — распорядился он.

Противоречивый проект

А готовиться нужно к конституционному референдуму, который, как несколько раз отмечалось в релизе пресс-службы Лукашенко, должен пройти «не позже февраля будущего года».

Обозначив крайний срок, Лукашенко дал понять, что на данный момент единого готового проекта Основного закона не существует. Замечаний, по его словам, «аж на 170 листов», которые он отправил на доработку.

Спикерам обеих палат Национального собрания Наталье Кочановой и Владимиру Андрейченко, а также председателю Конституционного суда Петру Миклашевичу поручено снять противоречия в проекте.

«Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом, вместе со мной (я обещал это), мы сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье. А потом — вынесем на всенародное обсуждение, пусть люди ознакомятся. И не позже февраля мы проведем референдум», — сказал Лукашенко.

Формально это поручение касается руководителей самостоятельных ветвей власти, и в лучшие времена оно облекалось бы в форму просьбы. Однако сегодня Кочанова, Андрейченко и Миклашевич — такая же часть вертикали власти, как и председатели исполкомов, самостоятельной политики они не проводят. Это значит, что, как и в отсутствующей инструкции по преодолению «новых, неизвестных вызовов», аппарату все же нужны конкретные указания от Лукашенко: где именно в новой Конституции урезать его полномочия, а где — уменьшить права парламента, правительства и местных органов власти.

Чиновники сегодня не рискуют угадать волю правителя и, возможно, вполне сознательно наполняют проект противоречиями — пусть Лукашенко сам выбирает фасон нового конституционного костюма.

Пока стояла задача затягивать обещанную Путину трансформацию белорусского правящего режима, Лукашенко мог быть доволен нерешительностью разработчиков конституционной реформы. Однако теперь Кремль, пожалуй, не готов мириться с отговорками партнера. Да и у самого Лукашенко, видимо, уже возникла потребность в определенности.

Проблема в том, что созданная им система не способна дать требуемое, поэтому правитель и вынужден лично пройтись «по каждому разделу, по каждой статье».

Можно предположить, что подгонка Конституции под Лукашенко займет пару месяцев. Но учитывая, что август — сезон отпусков, работа над Конституцией вряд ли начнется раньше сентября-октября.

Это совпадает с озвученными сроками работы над углублением белорусско-российской интеграции, а значит — союзное строительство может получить отражение в проекте Основного закона наравне с вычеркиванием теперешнего стремления к нейтральному статусу Беларуси.

Если понимать высказывание Лукашенко о всенародном обсуждении как период информационной кампании во время референдума, то можно предположить, что все это действо стартует примерно за месяц до Нового года.

Инфополе к кампании зачищено, ценности — сформулированы

На совещании 30 июля Лукашенко заявил о завершении «системной работы по наведению порядка в информационном поле».

О чем речь, понятно: блокировка сайтов, запрет печатать и распространять газеты, демонстративные обыски и аресты журналистов.

Дальнейшие высказывания Лукашенко во многом противоречивы. «Просто свобода слова, которую мы защищаем конституционно, сегодня переросла в экстремистскую деятельность. И против этого мы будем бороться жестко и решительно. Мы не отступим», — сказал он.

«Заместитель председателя, курирующий вопросы идеологии и информации, должен в лицо знать всех проживающих и работающих в районе журналистов, блогеров, администраторов телеграм-каналов и чатов, работать с ними лично. Все должно быть не просто под контролем, а делаться с вашего разрешения», — потребовал Лукашенко.

Независимые СМИ, по его словам, создавали «иллюзию раздрая в обществе» — за что и поплатились. Эти медиа пытались «сформировать образ врага из тех, кто сегодня им противостоит в борьбе за белорусские ценности и социально ориентированный политический курс», добавил правитель.

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С ценностями тоже не всё так просто: они так и не были сформулированы ни официальной госидеологией (вузовские учебники по этому предмету противоречат друг другу), ни через общественный консенсус, которого, кстати, нет. Не случайно осенью 2020 года по стране прокатились массовые акции протеста, которые полицейский аппарат режима с трудом смог подавить лишь к началу 2021-го.

Следственный комитет возбудил 4700 уголовных дел, связанных с протестами. Их них 2300 — приходятся на период с марта 2021 года.

Оправдание зачистки — высокие идеи

Не имея собственного мнения по поводу ценностей, Лукашенко позаимствовал идеи из массовой российской пропаганды, но при этом — приземлил русскомирские скрепы на белорусский ландшафт.

По его словам, неких глобальных оппонентов раздражает то, что «белорусы являются хранителями мира, христианских традиций и здорового консерватизма». «Что мы являемся образцом межнационального, межконфессионального и социального единства — всего того, что делает нас, как и любое другое государство, суверенными, независимыми», — сказал Лукашенко.

Что интересно: он никак не отреагировал на недавнее утверждение Владимира Путина о «большой русской нации, соединявшей великороссов, малороссов и белорусов», но видит угрозу белорусской субъектности со стороны Запада. «Кто-то очень хочет, чтобы белорусы навсегда утратили свою идентичность и завершили путь как нация, растворились в глобальном мире. По разным причинам: одни западные партнеры ищут у нас “свои” исторические территории, другие видят плацдарм для нового броска на восток», — заявил правитель.

Акцент на нарративах осажденной крепости и форпоста православной цивилизации позволяет белорусскому режиму оправдывать зачистку инакомыслящих , а также уничтожение культуры участия и самоорганизации общества снизу.

«Выявлена четкая закономерность: рост количества некоммерческих организаций — это маркер подготовки цветных революций. Под видом благотворительности, социально значимых проектов они отрабатывают чужой политический заказ», — заявил Лукашенко.

Он не в состоянии предположить, что на самом деле причина роста некоммерческих организаций в том, что граждане пытаются самостоятельно решать нерешенные государством проблемы. Что к протестам людей подталкивают не «зарубежные кукловоды», а собственные неэффективные правители — всё это не укладывается в «здоровый консерватизм» авторитарного лидера, отрицающего субъектность целого народа.

Конечно, Лукашенко может подозревать, что белорусский политический кризис вызван не зарубежным политическим влиянием и даже не тем, что благодаря иностранным благотворителям появилась возможность менять памперсы лежачим больным. Однако хорошо известен опыт советской пропаганды, которая списывала все промахи на происки «врагов народа», действующих по «наущению зарубежных империалистов» — с одной стороны, а с другой — требующей беспрекословного исполнения указаний и сплочения вокруг руководства страны.

Судя по всему, именно этот опыт и пытается повторить белорусская пропагандистская вертикаль во главе с Лукашенко.

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