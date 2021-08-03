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Литва решила действовать жестко по отношению к нелегальным мигрантам

03.08.2021 10:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Литовских пограничников обязали возвращать нелегальных мигрантов на территорию Беларуси.

Литва решила действовать жестко по отношению к нелегальным мигрантам
Фото DELFI

Службы, отвечающие за охрану госграницы Литвы, должны принять все необходимые меры, предусмотренные законом, и сделать все, чтобы границу в неположенных местах не могли пересечь нелегалы, завила 2 августа глава МВД Литвы Агне Билотайте.

«Сотрудники Службы охраны госграницы Литвы — компетентны, они могут принимать тактические меры в подобных ситуациях, — цитирует Билотайте портал Delfi. — Границу Литвы должны защищать всеми законными способами от любого незаконного пересечения как инструмента гибридной атаки, которую сейчас проводят против Литвы. Людей, которые намеренно незаконно пересекают границу в запрещенных местах, должны расценивать как преступников, которые намерены совершить противозаконное действие — незаконно перейти границу».

По словам министра, в процессе охраны госграницы и для ее защиты от нелегальных мигрантов пограничников обязали направлять просителей убежища к ближайшему международному контрольно-пропускному пункту или в диппредставительство.

В свою очередь председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас заявил, что госграницу необходимо охранять, а пограничники не должны выполнять функции администраторов гостиниц.

«Мы из года в год говорим о гибридных угрозах, гибридной агрессии, но когда мы напрямую сталкиваемся с этой угрозой, мы по-прежнему руководствуемся уже неактуальными инструкциями и устаревшим мышлением», — написал политик в «Фейсбуке».

Он отметил, что стало известно об открытии новых авиарейсов в Минск еще из трех иракских городов, помимо Багдада. «Нелегальные мигранты сознательно сотрудничают с белорусским режимом и нагло, цинично и безнаказанно нарушают законы Литвы, — заявил глава парламентской комиссии. — Миграция может быть только легальной. Нелегальная миграция как часть гибридной атаки только компрометирует институт обоснованного политического убежища. Поэтому я приветствую решимость власти в принятии жестких мер для остановки гибридной атаки Беларуси против нашей страны».

По его словам, согласно резолюции, принятой на внеочередной парламентской сессии в середине июля, в которой исполнительной власти предложено принять «все меры для урегулирования гибридной угрозы, сегодня структуры внутренних дел обязали применять против нелегальных мигрантов специфические меры и немедленно возвращать их на территорию Беларуси». «Я последовательно выступаю за использование таких мер, поскольку этого требует нынешняя ситуация, — завил Кащюнас. — Давайте поддержим действия Службы охраны госграницы и других помогающих им сотрудников системы внутренних дел в осуществлении этого решения по защите границы Литвы».

1 августа границу Литвы со стороны Беларуси перешли 289 нелегальных мигрантов. Это новый суточный рекорд, предыдущий был зафиксирован 28 июля — 171 нелегал.

Всего с начала 2021 года на участке границы с Беларусью перехвачено 3.832 мигранта — в 47,3 раза больше, чем за весь 2020-й (81).

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.

 

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Теги: Минск
 
 
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Литовских пограничников обязали возвращать нелегальных мигрантов на территорию Беларуси.
 
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