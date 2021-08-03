Должник — банкрот. Как кредиторам вернуть свои деньги

Источник материала: ProBusiness



Фото: nashemedia.ru

Когда очередная компания объявляет о том, что прекратила расчеты с кредиторами и уходит в банкротство, для контрагентов это часто звучит как приговор: деньги вернуть не удастся. На самом деле когда были исчерпаны механизмы взыскания долга в исполнительном производстве, процедура банкротства имеет свои преимущества. Почему не стоит бояться банкротства контрагента и как можно извлечь выгоды из этой процедуры, рассказали помощник адвоката Дарья Шемет и адвокат АБ «РЕВЕРА» Анастасия Акулич.

Шемет Дарья

Помощник адвоката АБ «РЕВЕРА» Анастасия Акулич

Адвокат АБ «РЕВЕРА»

1. Порядок проведения процедуры банкротства четко определен законом

— Процедура банкротства (экономической несостоятельности) регулируется Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве). С первого взгляда указанное преимущество может казаться крайне сомнительным, поскольку так или иначе все процедуры в экономическом обороте урегулированы положениями законодательства.

Однако в сравнении с процедурой добровольной ликвидации детализация процедуры банкротства в законе и подконтрольность ее суду довольно существенная. В частности, Закон о банкротстве:

Исключает затягивание сроков при включении требований кредиторов в реестр (установлен четкий срок в 7 рабочих дней для ответа на требование кредитора)

Не допускает произвольных действий участников производства по делу о банкротстве (права и обязанности участников установлены законом)

Обеспечивает открытость процедуры (с материалами дела о банкротстве в суде могут знакомиться все кредиторы, требования которых включены в реестр)

Позволяет обжаловать в суд ключевые действия и решения участников (управляющего, собрания и комитета кредиторов) дела о банкротстве.

Наличие четкой урегулированннй процедуры упрощает и ускоряет ее проведение, а также позволяет не допустить злоупотреблений со стороны должника.



Фото: m24.ru

2. Деятельность управляющего контролируется судом и кредиторами

Лицом, ответственным за реализацию процедуры банкротства, является антикризисный управляющий. С момента открытия конкурсного производства все полномочия по руководству и управлению должником возлагаются на него.

Управляющий назначается судом путем выбора из трех кандидатур, представленных лицом, направившим заявление о банкротстве, при разрешении вопроса о возбуждении производства по делу о банкротстве (экономической несостоятельности) должника.

Для кредиторов управляющий процедурой банкротства является ключевым лицом, поскольку он определяет, будут ли требования включены реестр, и осуществляет погашение задолженности. Он также занимается поиском активов должника и оспариванием сделок.

Управляющий обязан информировать кредиторов и суд о своей деятельности и ходе проведения процедуры банкротства, для чего не реже одного раза в месяц представляет:

Отчет о своей деятельности и хозяйственной (экономической) деятельности должника, включая копию реестра требований кредиторов с указанием размера погашенных требований

Информацию об имуществе должника на дату открытия ликвидационного производства и на дату соответствующего отчетного периода ликвидационного производства

По требованию собрания (комитета) кредиторов иную необходимую информацию.

Таким образом, кредиторы всегда имеют возможность следить за реализацией процедуры банкротства и препятствовать злоупотреблениям со стороны управляющего.

В соответствии со ст. 74 Закона о банкротстве при недобросовестном или ненадлежащем исполнении управляющим обязанностей кредиторы вправе ходатайствовать перед судом об освобождении его от их исполнения.



Фото: yandex.zen

3. Возможности для активного участия кредиторов в процедуре банкротства

В рамках процедуры банкротства кредиторы имеют широкий спектр прав. В соответствии со ст. 55 ХПК и ст. 24 Закона о банкротстве конкурсный кредитор вправе:

Обжаловать судебные постановления (определения, решения), вынесенные в рамках рассмотрения дела о банкротстве

Участвовать в собраниях (комитете) кредиторов

Подавать жалобы о нарушении прав и интересов

Предъявлять требования к третьим лицам, незаконно получившим имущество должника, или принимать недвижимое имущество должника в счет погашения требований.

Конкурсные кредиторы — это кредиторы по денежным обязательствам. Отличительной особенностью правового статуса конкурсных кредиторов от кредиторов в деле о банкротстве является наличие у них правомочия инициировать возбуждение дела о банкротстве.

В производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) интересы всех кредиторов представляет собрание или комитет кредиторов. К компетенции собрания (комитета) кредиторов относятся следующие вопросы:

Согласование продажи предприятий как имущественных комплексов или иного имущества должника

Согласование крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность управляющего

Согласование решений управляющего, влекущих увеличение расходов должника

Одобрение начальной цены имущества должника, выставляемого на торги, определенной по результатам оценки и др.

Следовательно, у кредитора имеется значительный набор прав для защиты своих интересов в производстве по делу о банкротстве. Особенно — в сравнении с процедурой добровольной ликвидации, где кредитор имеет право лишь обратиться с иском в суд о понуждении ко включению в реестр и не обладает сведениями о реализации процедуры ликвидации.



Фото: piter-trening.ru

4. Открытость финансовой отчетности

С момента открытия конкурсного производства сведения о финансовом состоянии должника на период проведения конкурсного производства не относятся к категории сведений, имеющих конфиденциальный характер либо являющихся коммерческой тайной.

Конкурсное производство — процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. Такая процедура вводится на 6 месяцев с возможностью продления по ходатайству лица, участвующего в деле, не более чем на 6 месяцев.

Так, кредиторы вправе знакомиться со всей финансовой документацией должника путем направления ходатайств управляющему.

Ключевым вопросом является лишь фактическое наличие финансовой документации и передача ее руководителем должника управляющему, поскольку на практике должники могут уклоняться от передачи документации или документы могут быть утрачены.

Также управляющий после открытия конкурсного производства составляет список имущества и долгов должника и представляет его в суд до даты проведения первого собрания кредиторов.

Список имущества и долгов должника включает сведения о стоимости имущества, размерах и видах долгов, имя (наименование) кредиторов, а также его (должника) почтовый адрес и банковские реквизиты.

После проведения первого собрания кредиторов управляющий представляет отчет об имуществе должника. Сведения об имуществе и финансовая документация и отчетность должника необходимы, чтобы в полном размере выявить все возможные активы, за счет которых может происходить удовлетворение требований кредиторов.

5. Дополнительные механизмы поиска активов и защиты интересов кредиторов

Процедура банкротства открывает дополнительные возможности кредиторам по увеличению конкурсной массы. Такими способами являются:

1. Истребование имущества должника у третьих лиц. Управляющий вправе предъявить требования к третьим лицам:

О взыскании задолженности

О возврате имущества, переданного должником

О возврате имущества должника, находящегося во владении других лиц.

2. Отказ от исполнения сделок. Управляющий может отказаться от исполнения договора должником, если исполнение договора повлечет для должника убытки или договор рассчитан на получение положительных результатов в долгосрочной перспективе.

3. Оспаривание сделок. Закон о банкротстве содержит специальные основания, по которым сделка, заключенная в установленный период до возбуждения производства по делу о банкротстве, может быть оспорена.

Указанные основания содержатся в стст. 109, 110, 114 Закона о банкротстве.



Фото: ascon-profi.ru

На практике чаще всего оспариваются сделки, заключенные в течение 6 месяцев до возбуждения дела о банкротстве, которые повлекли первоочередное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими (например: соглашения об уступке права требования, перевод долга, зачет). Также могут оспариваться договоры купли-продажи, договоры займа, заключенные в предбанкротный период.

Так, у кредиторов есть возможность за счет оспаривания сделок возвратить имущество (денежные средства), которые должник растратил до начала процедуры банкротства.

Исходя из перечисленных причин, можно сделать вывод, что процедура банкротства интересна кредиторам со значительным размером требований, когда должник путем различного рода злоупотреблений уклоняется от оплаты долга.

Основным преимуществом банкротства является открытость процедуры, а также широкий спектр прав кредиторов.

Основной стратегией кредитора должно быть сотрудничество с кредиторами в своей очереди и установление контакта с управляющим. Только так можно добиться эффективного проведения процедуры банкротства и получения максимально возможного удовлетворения требований.

Читайте также